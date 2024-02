Sam sebi dobre volje kovač. Kako se kuje boljša volja, pravzaprav?

Februar je bil mesec kulture, torej Prešernovih nagrad, Bloudkovih nagrad in torej posledično tudi našega športa po rekreativno. Vreme ni bilo naklonjeno smučarjem, je bilo pa toliko bolj ostalim.

Nekaj malega, pravijo, se lahko za dobro počutje postori že tudi pri samemu sebi.

Korak, kot se šika

Znanstveniki pravijo, da nam hoja z nihajočima rokama pomaga, da se počutimo bolj pozitivno. Tudi, če se ne počutimo srečne, nam lahko živahen sprehod pomaga, da se pretvarjamo toliko časa, da nam na koncu res uspe.

U od ušes do ušesa

Bi radi dvignili razpoloženje? Dvignimo kotička ust. Ko se nasmehnemo, moramo to storiti z resnim namenom, saj lahko tako spremenimo kemijo možganov in se počutimo srečnejše.

Prostovoljstvo

Poiščimo načine, kako se vključiti v svojo skupnost ali pomagati ljudem v stiski. Ob tem bomo pomagali tudi samemu sebi. To lahko izboljša naše duševno zdravje in počutje.

Novi prijatelji

Človek se dobro počuti v družbi ljudi, ki ji je mar zanj. Bodimo torej odprti za nova razmerja, pa naj gre za nekoga, ki ga srečamo v pisarni, telovadnici, cerkvi ali v parku. Vsekakor pa ohranjajmo tudi stare prijateljske in vseživljenjske povezave. Študije kažejo, da bolj ko smo povezani z drugimi, bolj srečni smo.

Preznojimo se

Da bi nas telesna vadba spravila v boljše razpoloženje, potrebujemo le pet minut. Premikanje telesa ima tudi dobre dolgoročne učinke: redna vadba pomaga pri depresiji.

Odpusti in pozabi

Se nam je kdo zameril? Tega občutka ne rabimo predolgo držati v sebi. Odpuščanje nas osvobodi negativnih misli in v našem življenju naredi več prostora za notranji mir. In to nam prinaša srečo.

Če ne zamerimo, lahko še vedno pomnimo. S tem ni nič narobe. Tako se znamo ubraniti pred »malignimi« ljudmi.

Vadimo čuječnost

Meditirajmo uro na teden. To nam bo dalo nujno količino veselja, miru in zadovoljstva. Prav tako bo to ustvarilo nove poti v možganih, da bomo lažje občutili veselje.

Muzika

Glasba lahko močno vpliva na naša čustva. Izberimo svojo najljubšo glasbeno mešanico in se ji prepustimo. Nekaj taktov in že je tu resnično dobro počutje.

O Zvezdici Zaspanki

Večina odraslih potrebuje sedem ali osem ur spanja na noč, da ostanejo dobro razpoloženi. Bolj srečni bomo, če bomo spoznali nauk zgodbe o Zvezdici Zaspanki ..., da z dobroto, čisto mislijo in ljubeznijo lahko premagamo zlo. V njej najdemo tudi več drugih moralnih naukov, npr. o odgovornosti za dobro opravljeno delo, o pomenu vzgojne kazni, o bogastvu, ki poraja pohlep, o tem, da ne smemo soditi ljudi le po njihovi zunanjosti ipd...

Zakaj

Ko naše delovanje dobi svoj smisel - zakaj delamo, telovadimo ali naredimo kaj dobrega za nekoga drugega - potem to naše življenje osmisli. V naglici delovnega dne na vse to prepogosto preprosto pozabimo. Zato si privoščimo trenutek, ki si ga omislimo. Sreča je več kot le trenutni užitek. Je tudi zadovoljstvo, da sledimo svojim ciljem.

Nesramnež po imenu notranji kritik

Vsi poznamo tisti notranji glas, ki rad opozarja na vse, kar ni tako čudovito ... Poskusimo opaziti, kdaj prevzame nadzor nad našim razpoloženjem. Včasih ima dober namen in nas obvešča o nečem, kar potrebuje našo pozornost. Toda včasih je vse narobe, ali pa se stvari zdijo slabše, kot so. Vprašajmo se: Ali je to res?

Spopadite se s svojimi cilji

Vprašajmo se, ali so cilji realistični in dosegljivi - ali vsaj stvari, za katere si lahko začnemo prizadevati. Nato natančno določimo, kaj je cilj - ne biti več na zraku, temveč hoditi 30 minut na dan, trikrat ta teden.

Iščite pozitivne ljudi

Čustva so nalezljiva, pravi pregovor. Torej želimo imeti v svojem življenju ljudi, ki so samozavestni, optimistični in zdravi. Verjetno bomo ugotovili, kdo najeda in da je treba stran, in se počutimo bolje. Kot pri Odpusti in pozabi: tako se znamo ubraniti pred malignimi ljudmi.

Vprašajte profesionalca

Če se počutimo bistveno manj srečne kot včasih, je morda čas, da pokličemo strokovnjaka. Če je depresija razlog, da smo ugasnjeni, obstajajo načini zdravljenja, ki nam lahko pomagajo.Tudi če nismo depresivni, bomo morda izvedeli nekaj koristnih stvari o sebi in svojih izzivih - in se na koncu počutili bolje, kot smo mislili, da bi se lahko.

Zapis je povzet z ameriške spletne strani MedicineNet, kjer ne nudijo zdravniških nasvetov, diagnoz ali zdravljenja, imajo pa na voljo zdravnike, ki pišejo o tem. Sabrino Felson, v našem primeru. Ker v New Yorku kot zdravnica dela z vojnimi veterani, ji velja verjeti.