Zdravniki razkrivajo, kaj počnejo jeseni, da ostanejo zdravi in ​​preprečijo prehlad in gripo

Z bližanjem sezone prehladov in gripe se ljudje vse pogosteje zadržujemo v zaprtih prostorih, zato se okužbe dihal lažje širijo. Sezona gripe se začne že oktobra, vrhunec pa doseže med decembrom in januarjem, poleg tega pa je v tem obdobju aktualnih še nekaj drugih respiratornih virusov in koronavirus.

Pri večini so simptomi podobni prehladu. Zato je več zdravnikov za HuffPost pojasnilo, kaj počnejo in čemu se izogibajo, da bi ostali zdravi:

Ne zamudite cepljenja proti gripi

Če preskočite ali odložite cepljenje proti gripi, lahko zbolite, pravi dr. Mary-Louise Landry, profesorica laboratorijske medicine na Medicinski fakulteti Yale.

»Večkrat sem zbolela za gripo in vsakič sem bil zelo bolna. »Odkar sem prejela cepivo, sem gripo prebolela le enkrat, a je bila v primerjavi s prejšnjimi precej blažja in krajša,« je povedala.

Cepljenje proti gripi je priporočljivo za skoraj vse, vključno z otroki, starejšimi od šestih mesecev, z nekaj redkimi izjemami, in je za večino bolnikov brezplačno.

Bolni ljudje nikoli ne hodijo v službo

»Ko sem prehlajen ali imam gripo, ne hodim v službo. Vsi imamo odgovornost drug do drugega, in ko pridemo bolni, ogrožamo druge,« je dejal dr. Richard A. Martinello, profesor in pediater na univerzi Yale.

Ker se gripa in prehlad prenašata kapljično v dihalih, je najbolje, da ostanete doma. S tem zmanjšate tveganje za širjenje okužbe. Tudi če nimate simptomov, vendar veste, da ste bolni, lahko še vedno širite virus na druge.

Ko so bolni, ne gredo ven brez maske

Včasih moramo seveda ven tudi, ko smo bolni, pravi John Swartzberg, zaslužni profesor s kalifornijske univerze, ki bolan ne zapusti hiše brez kakovostne medicinske maske, npr. N95 ali KN95.

»Kdor ima bolezen dihal, naj nosi masko na javnih mestih, v zaprtih prostorih ali na prostem, če je v bližini drugih ljudi,« pravi in ​​dodaja, da maska ​​zmanjša tveganje za izločanje kapljic, ki se širijo po zraku, ko kašljate ali kihate.

Redno si umivajo roke

Slaba higiena umivanja rok je lahko dejavnik tveganja za nastanek gripe ali prehlada, zato si je treba roke umivati ​​pogosto, še posebej v teh mesecih.

Po dotiku površin, okuženih z virusi, lahko zbolimo, če se z okuženimi prsti dotaknemo oči ali nosa.

In če ste na poti in nimate dostopa do mila in vode, lahko začasno uporabite razkužilo za roke.

Dovolj počivajo

Pomembno je, da si privoščite dovolj počitka, ko ste bolni, pravi dr. Tamika Henry, družinska zdravnica na Unlimited Health Institute.

Tudi med boleznijo poskušamo slediti svojemu natrpanemu ritmu, ne glede na to, kako se počutimo, in to lahko negativno vpliva na naše zdravje. Dobra novica je, da spanje lahko pomaga tudi pri hitrejšem okrevanju po prehladu ali gripi, saj simptomi lahko trajajo tudi do dva tedna.

Nezadostno spanje je povezano s povečanim vnetjem in oslabljenim imunskim sistemom, kar lahko podaljša čas, potreben za okrevanje po bolezni, v najbolj kužnem letnem času, poroča Večernji.hr.