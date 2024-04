Zaradi te prikrite zdravstvene težave ste lahko utrujeni, prekomerno težki, depresivni

Približno eden od desetih ljudi ima slabo delujočo ščitnico, kar lahko vodi do usodnega srčnega infarkta, so ugotovili raziskovalci z univerze v Aberdeenu na Škotskem.

Vendar večina bolnikov s težavami s ščitnico ostane nediagnosticirana štiri do pet let, do takrat pa opazijo utrujenost, povečanje telesne mase in poslabšanje duševnega zdravja.

Do 10 odstotkov ljudi verjetno trpi zaradi slabega delovanja ščitnice. Študija je pokazala, da lahko traja do pet let, preden se ljudem diagnosticira ta težava.

Posebno zaskrbljujoče je dejstvo, da ima 25 odstotkov ljudi, starejših od 65 let, tiroiditis – otekanje ščitnice, ki lahko povzroči nenormalno visoke ali nizke ravni ščitničnih hormonov v krvi.

Premalo delujoča ščitnica, medicinsko znana kot hipotiroidizem, je, ko ščitnica ne proizvaja dovolj hormonov.

Glavni simptomi so utrujenost, povečanje telesne mase in občutek depresije. Drugi znaki so suha koža, redčenje las, občutljivost na mraz, močne menstruacije, zmanjšana plodnost, izgubo spomina in slaba koncentracija.