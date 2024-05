Tako lepo zaviti v maščobo

Če bi na težavo pogledali s humorjem, potem drži, da je holesterol snov v krvi, ki nas spodbuja k uživanju solat. Realno življenje premore manj humorja: Nedavne študije so pokazale, da se že pri otrocih, starih od 8 do 10 let, s strašljivo hitrostjo pojavi diagnoza tipa II sladkorne bolezni, visokega holesterola in visokega krvnega tlaka.

Raven holesterola se kaže kot maščobe v krvi. Nezdrave ravni so povezane s slabim stanjem arterij, ki povzročijo bolezni srca, srčne napade in kapi.

Vaše številke vključujejo slab (LDL) in dober (HDL) holesterol ter trigliceride, običajno maščobo v telesu. Če razumete, kje so vaše številke in kaj lahko vpliva nanje, jih lahko nadzorujete.

To vam bo seveda razložil zdravnik. Nezdrave številke holesterola običajno ne povzročajo nobenih simptomov, zato je pomembno, da jih preverite. Če ugotovite, da je nekaj narobe, je že čas za alarm.

Smo, kar jemo

Pretiravanje z uživanjem govedine, svinjine, jagnjetine, polnomastnih mlečnih izdelkov, kot so maslo, smetana, mleko, sir in jogurt, pa tudi tropska olja, kot sta palmino in kokosovo ... vse te stvari lahko dvignejo vaš LDL ali slab holesterol.

Naučite se živeti s posnetim mlekom in jogurtom z nizko vsebnostjo maščob, na primer. Če je vaš LDL visok, iz nasičenih maščob ne smete dobiti več kot 6 odstotkov kalorij.

Včasih jih imenujemo delno hidrogenirane maščobe ali olja, najdemo jih v ocvrti hrani, pecivu, testu za pico, krofih, kolačkih, piškotih, krekerjih ... Preverite oznake na živilih, da omejite transmaščobe. Jejte veliko sadja, zelenjave, celih zrn, mlečnih izdelkov z nizko vsebnostjo maščob, perutnine, rib in oreščkov.

Niso vse maščobe slabe

Nadomestite nasičene in trans maščobe z bolj zdravimi maščobami, ki jih boste našli v postrvi, lososu, sledu, avokadu, olivah, orehih in tekočih rastlinskih oljih, kot so žafranika, oljna repica, sončnice in oljčno olje.

Obstajata dve vrsti vlaken (vlaknin): topna, ki se raztopijo v vodi, in netopna, ki se ne. Oboje je dobro za zdravje srca, vendar še posebej topne vlaknine pomagajo znižati raven LDL. Dodajte jih v svojo prehrano s krožnikom ovsene kaše zjutraj ali z ovsenimi otrobi, sadjem, fižolom, lečo ali zelenjavo.

Znoj da, tobak in alkohol pa ne

Redna vadba je eden najboljših načinov za nadzor holesterola. Ni vam treba teči maratona, že 40 minut hoje, plavanja, kolesarjenja ali drugega gibanja 3- ali 4-krat na teden bo naredilo spremembo. Zelo pomaga tudi uporovna vadba in dvigovanje lahkih uteži.

Kajenje znižuje raven dobrega holesterola. Pretiravanje z alkoholom lahko povzroči nezdravo številko holesterola. Zlasti se lahko zviša raven maščob v krvi. Moški ne smejo zaužiti več kot dve pijači na dan, ženske pa le eno.