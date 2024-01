Zakaj pozimi težje dihamo?

Ne, to ni zaradi slabe telesne pripravljenosti. Pretekli ste svojo običajno dolžino, vendar ste v pljučih imeli »pekoč« občutek, kajne? In kar je še huje, peče vas tudi nekaj časa po vadbi.

Prvo napačno prepričanje je, da hladen zrak vstopi v pljuča. Zdravniki nas prepričujejo, da to ni res. Ko pride do vašega sapnika, je zrak že segret na skoraj 38 stopinj

Pekoč občutek v pljučih nastane, zato, ker celice sapnika dehidrirajo. Zrak, ki vstopa v pljuča ne more biti 100 odstotno vlažen, ker ima zrak v zimskih razmerah običajno okoli 40 odstotkov vlage. Telo kompenzira to vlago iz »trahealnih celic«.

Ko izvajamo kakšno lažjo aerobno aktivnost, kot je hoja, je intenzivnost dihanja počasnejša zato ima telo več časa za prilagoditev oziroma transport toplejšega zraka proti pljučem. Ko tečemo pozimi, ima telo manj časa za ta proces in tudi celice zato občutijo to spremembo.

Najbolj na udaru so tisti, ki zimskega teka ne začnejo postopoma, ampak se prehitro zaženejo v dir.

Kako vaditi pozimi?

Kot vsaka telesna »kriza« se tudi ta rešuje tam, kjer nastane – v celicah. Nujno morate biti hidrirani. Čeprav pozimi velikokrat nimamo občutka, da se potimo, to seveda ne drži. Standardna količina vode, ki jo je treba dopolniti, je še vedno enaka.

Začeti je treba po ogrevanju, postopoma, torej. Telo je pozimi treba prilagoditi temperaturi zraka. Ne gre drugače, nič ne smemo prehitevati.

Poskustie tudi tekaško masko ali kako drugo priročno rutico, kot je »buf«. Morda vas bo na začetku rutica malce ovirala, vendar z dihanjem skozi masko zrak lažje navlažite, preden pride do sapnika.

Dihajte skozi nos, kadar koli lahko. Prehod zraka skozi nos telesu olajša ogrevanje in vlaženje. Seveda boste morali tudi zato nekoliko upočasniti hitrost.

***

Če imate resne težave z dihanjem ali če se težave pojavljajo redno, se posvetujte z zdravnikom. Le on lahko pomaga ugotoviti vzrok težav in predlagati ustrezne ukrepe za izboljšanje dihanja med vadbo. To opozarjamo zato, ker je v tej zimi izredno veliko število bolezni dihal.