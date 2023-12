To sta zdaj najpogostejša simptoma koronavirusa: Prvotni so skoraj izginili

Na začetku pandemije covida se je zdelo, kot da se simptomi bolezni nenehno spreminjajo, in da je bolezen zelo enostavno zamenjati z drugimi virusi, zdaj pa sta se izkristalizirala dva simptoma, ki jima je treba posvetiti posebno pozornost - boleče grlo in zamašen nos.

Dr. William Schaffner, profesor na Medicinski fakulteti univerze Vanderbilt, je opozoril, da je novi sev koronavirusa zelo nalezljiv.

Podatki Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) kažejo, da je do 25. novembra sev HV.1 predstavljal 31,7 odstotka ameriških okužb s covidom, piše Best Life.

David Cutler, zdravnik družinske medicine v zdravstvenem centru Providence Saint John v Santa Monici v Kaliforniji, je poudaril, da gre za iste simptome, ki bi jih povezali s prehladom ali gripo, kar lahko oteži diagnozo, razen če se testiramo.

Linda Yancey, specialistka za nalezljive bolezni, pravi: »Na žalost so simptomi covida začenjali spominjati na večino drugih okužb zgornjih dihalnih poti. Skoraj vsi imajo zamašen nos, kašelj in vneto grlo.«

Po besedah ​​dr. Schaffnerja boste covid morda ločili od drugih virusov po tem, kako se bolezen razvije.

Trenutno se covid najprej kaže z bolečim grlom, ki mu sledijo zamašen nos, izcedek iz nosu in občutek izčrpanosti z utrujenostjo in bolečinami v mišicah,« je dejal Schaffner.

Toda pri nekaterih bolnikih se lahko vsi ti simptomi pojavijo hkrati. Če imate covid, lahko pričakujete izčrpanost približno pet do sedem dni, je dejal, če imate neprijeten suh, oster kašelj, pa lahko traja več kot dva tedna.

To ni prvič, da so opazili napredovanje simptomov

Že septembra so zdravniki ugotovili podoben vzorec in ugotovili, da covid zdaj prizadene predvsem zgornja dihala, začne se z vnetjem grla in nato napreduje do zastojev.

Drugi simptomi so zdaj manj pogosti.

Tudi septembra so zdravniki opazili, da ni toliko suhega kašlja ali izgube okusa in vonja – dveh glavnih simptomov v prvih dneh covida.

Kot je za NBC News povedala Grace McComsey, prodekanja za klinične in translacijske raziskave na univerzi Case Western, je le približno 10 do 20 odstotkov njenih pacientov s covidom poročalo o izgubi vonja ali okusa, kar je bil močan padec s 60 na 70 odstotkov teh, ki so o teh simptomih poročali na začetku pandemije.