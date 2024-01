Zakaj pa ne v Albanijo na smučanje? Preverili smo cene

Albanija je smučarska atrakcija v vzponu. Preverili smo, kako se gibljejo cene in katere so najboljše destinacije za zimo. Ni jih veliko, a so vendarle nadvse zanimive.

Gorske pokrajine jemljejo dih, rastoča infrastruktura smučarskih centrov pa privablja vse več ljubiteljev tega športa. Čeprav niso tako splošno priznana kot nekatere evropske smučarske destinacije, postajajo albanska smučišča vse bolj priljubljena zaradi svojega šarma in cenovne dostopnosti.

Smučarske proge v Albaniji so primerne za začetnike in za izkušene smučarje. Snežne razmere so v zimskih mesecih na splošno ugodne, glavna smučarska sezona je, tako kot pri nas, od decembra do marca.

Smučarski centri v Albaniji, ki jih moramo obiskati



Smučišče Bigëll – Dardhë

To smučišče se nahaja v Gramshu, je priljubljena destinacija za domače in tuje turiste. Obdano je s slikovito goro Tomor, ponuja pobočja, primerna za začetnike in izkušene smučarje. Prav tako ponujajo izposojo smučarske opreme in šolo smučanja Dolžina prog je le 1,3 kilometra, center ima dve vlečnici.

Preverili smo možnosti nastanitve. Kočo, ki sprejme do 7 oseb, najamemo lahko za 1050 evrov za 7 nočitev.

Smučišče Voskopoja

To smučišče je v bližini zgodovinskega mesta Voskopoj. Znano je po urejenih progah in osupljivi gorski pokrajini. Namestitev za šest smučarjev za sedem dni bi po podatkih s spletne strani Airbnb stala 655 evrov.

Voskopoja. FOTO: Getty images

Smučišče Mount Dighty

Nahaja se nedaleč od Tirane, je lahko dostopno in cenovno ugodno. Letovišče ima več smučišč, zabaviščni park in šolo smučanja. V okolici Tirane je apartma za dva mogoče najti že za okoli 20 evrov na noč.

Turni smučarji so prvi odkrili smučarski raj v Albaniji

Prav turni smučarji so nam prvi poročali o uživanju v tej, zanje, še neokrnjenem smučarskem raju.

Radomire

Vas Radomire leži ob vznožju gore Korab, najvišje gore v Albaniji, ki se dviga na 2.764 metrov nadmorske višine, na meji s Severno Makedonijo. Turni smučarji lahko raziskujejo neokrnjena snežna polja in uživajo v miru tega oddaljenega območja.

Berat

Berat je obdan z gorami in hribi, vključno z goro Tomor, ki je razglašena za nacionalni park. Berat, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, očaral vas bo edinstven stil arhitekture. Omogoča vznemirljivo potovanje po zasneženi pokrajini, ki smučarjem jemlje dih.

Heli smučanje

Čeprav velja za eno ugodnejših destinacij, Albanija ponuja tudi cenovno razkošnejša doživetja. Turni smučarji so nam že poročali, da je že nekaj zim v Albaniji zelo zanimivo turno smučanje.

Prokletije je gorovje, ki se razteza skozi Črno goro in Albanijo in ponuja nekaj najboljših smučišč v Evropi. Vendar pa zaradi pomanjkanja turistične infrastrukture, predvsem žičnic, niso posebej obiskane. Najboljše lokacije so okoli dolin Valbona in Thethi v Albaniji, kjer je mogoče najti namestitev predvsem v apartamajih.

Berizhdol. FOTO: Getty images

Tudi heli - smučanje, ki nima veliko skupnega s turnim, a je vseeno postalo zelo priljubljeno.

Po informacijah ene izmed turističnih agencij, ponujajo paket heli smučanja, ki traja sedem dni. V sedmih dneh dobite tudi kar 4 ure letenja s helikopterjem. To pomeni, da vas bodo s helikopterjem prepeljali na najbolj razburljiva pobočja in območja z najboljšim snegom in pogoji.

Skupino sestavljajo štirje smučarji in vodnik. Paket vključuje 6 nočitev s polnim penzionom in gorskega vodnika. Cena 3.500 evrov na skupino.