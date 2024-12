Zakaj nas bolijo zobki

Zobje bolijo največje ljudi in one manjše prav tako, bolijo bogate in revne … Zakaj?

Stisnjeni zobje. V trenutkih jeze, napetosti ali intenzivne koncentracije stisnete čeljust? Zobje nosijo del te obremenitve. Sčasoma se lahko razbolijo ali popustijo.

Škrtanje z zobmi. Včasih, tudi ko ne čutite stresa, lahko med spanjem stisnete in stisnete zobe. To se lahko zgodi, če imate motnje spanja, če vaš ugriz ni pravilen ali če vam manjkajo zobje. Morda nam lahko nočna zaščita pomaga preprečiti poškodbe med spanjem.

Zobobol ali silovita strast se ne zmanjšata nujno z našim poznavanjem vzrokov zanju, njunega značaja, njune pomembnosti ali nepomembnosti, pravi modrost.

Preveč izpiranja ustne votline. Večkrat na dan si z ustno vodo temeljito očistimo ustno votlino. Vendar ima lahko to tudi slabo stran: občutljive zobe. Nekatera izpirala vsebujejo kisline, ki lahko poškodujejo dentin, srednjo plast zob.

Še nikoli ni bilo filozofa, ki bi potrpežljivo prenašal zobobol. William Shakespeare.

Prevelika obremenitev telesa. Študije o triatloncih kažejo, da lahko vzdržljivostna vadba bolj obrabi zobno sklenino. Intenzivnejši, kot je bil njihov urnik vadbe, večja je bila verjetnost, da bodo imeli karies. Znanstveniki niso povsem prepričani, zakaj, vendar menijo, da je to povezano s tem, kako vadba spremeni količino sline v ustih.

Za človeka, ki ga boli zob, tudi če se mu podira svet, ni nič pomembnejšega od obiska zobozdravnika. George Bernard Shaw.

Zamašeni sinusi. Bolečine v zgornjih zadnjih zobeh so lahko znak okužbe sinusov. To je precej pogosto, saj so zobje tesni sosedje vaših nosnih poti.

Če bi trpljenje prinašalo modrost, bi bila zobozdravnikova ordinacija polna svetlih idej. Mason Cooley.

Nosečnost. Med nosečnostjo lahko opazite več "rožnatega v umivalniku" ali krvi, ko si umivate zobe. Ko imate na poti otroka, se boste pogosteje spopadali z gingivitisom. Večja je tudi možnost za nastanek kariesa, zato si med čakanjem na porodni dan pri zobozdravniku določite dodatne preglede.

Ljubezen je bila kot zobobol. Eiji Yoshikawa.

Zaskočena čeljust. Tempomoandibularni sklep povezuje spodnjo čeljust z lobanjo. Kadar kateri koli del sklepa zaradi poškodbe, artritisa ali česa drugega ne deluje, lahko to povzroči številne simptome, vključno z bolečinami pri žvečenju in v čeljusti.

Za ljubezen in zobobol je veliko zdravil, a nobeno ni nezmotljivo, razen posedovanja in razlastitve. Benjamin Franklin.

Poškodbe živcev. To ni pogosto, vendar je lahko vzrok težav z zobmi stanje, imenovano nevralgija trigemina. Povzroča kronično bolečino v enem od živcev v glavi. Bolečino pogosto povzročajo umivanje zob, prehranjevanje in pitje.

Vsak zob v človekovi glavi je dragocenejši od diamanta. Miguel de Cervantes.

Težave s srcem. Bolečina v zgornjem delu telesa je lahko simptom srčnega napada. Nelagodje lahko občutite v ramenih, vratu, čeljusti ali zobeh. Bodite pozorni, če se poleg ustne votline soočate še z drugimi stvarmi, kot so potenje, razbijanje srca, slabost, bolečine v prsih ali zadihanost.

Mislim, torej sem" je izjava intelektualca, ki podcenjuje zobobol. Milan Kundera.

Presvetel nasmeh. Ste se z beljenjem zob spopadli z rumenimi zobmi? Morda je krivo vaše sredstvo za beljenje. Občutljivost se lahko začne 2- do 3- dni po zdravljenju, vendar lahko po nekaj dneh izgine. Med beljenjem so lahko razdražene tudi dlesni.

Človek z zobobolom misli, da so srečni vsi, katerih zobje so zdravi. Človek, ki trpi zaradi revščine, se enako moti o bogatašu. George Bernard Shaw.

Dlesni so začele popuščati. Ko so dlesni slabe, se umakne zaščitna plast nad živci zob in začne boleti. To je lahko znak bolezni dlesni, zato se prepričajte, da vaš zobozdravnik ve, ali vas bolijo zobje, ki so videti daljši, ustne razjede, slab zadah ali krvavitev pri ščetkanju.

Za boleč zob je bolje, da ga izpulimo, kot da ga vstavimo. Izgubiti gnijoči člen je pridobitev. Richard Baxter.

Morda potrebujete pregled. Rak ustne votline se pogosto pokaže z bolečinami v ustih ali zobeh, ki ne izginejo. Trigeminalna nevralgija je lahko tudi posledica tumorja, ki pritiska na obrazne živce.

Boleč zob nas bo stal bitko, bolečina bo preklicala upor. Vladimir Nabokov.

Prekisla hrana. Hrana, ki vsebuje veliko kislin, obrablja sklenino in povzroča slabšo zaščito zob. Glavni krivci so trdi bonboni, kava, agrumi, kot so limone, pomaranče in grenivke, ter gazirane pijače.

V življenju obstajata dve stvari, ki ju mora modrec ob vsaki žrtvi ohraniti, in sicer obloge svojega želodca in sklenino svojih zob. Nekatera zla dopuščajo tolažbe, vendar za dispepsijo in zobobol ni tolažilnih sredstev. Henry Bulwer.

Veliko bruhate? Ko bruhate, se želodčna kislina znajde na zobeh. Če veliko bruhate, jih lahko poškoduje. GERB (gastroezofagealna refluksna bolezen), nosečnost, kronični alkoholizem in bulimija so stanja, ki lahko privedejo do težav z zobmi zaradi prekomernega bruhanja.

Kot preventivo pred zobobolom ponoči vedno vzamem škotski viski. Nikoli me še ni bolel zob. Mark Twain.

Premalo vode. Voda ne samo, da odplakne ostanke hrane, ki ostanejo po jedi, ampak je lahko, odvisno od tega, kje jo dobivate, tudi polna fluora, ki ohranja zobe močne in zdrave. Če ne pijete dovolj vode, so zobje v težavah.

Veliko raje bi imela dobre zobe, kot pa da mi iz ust padajo diamanti in vrtnice, kadar koli kaj rečem. Patricia C. Wrede.