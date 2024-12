Superhrana prihodnosti: Pet jedi, ki jih bomo jedli v bližnji prihodnosti

Kvinoja, ki je bila nekoč značilna za Bolivijo in Peru, je danes znana po vsem svetu. Katere zdrave sestavine pa nas še čakajo, da jih odkrijemo?

Nedavno poročilo razkriva 50 tako imenovanih živil prihodnosti, ki so hkrati zdrava in okolju prijazna. Tukaj je nekaj superživil, ki bodo morda zaznamovala prihodnost prehrane.

Moringa

Moringa, pogosto imenovana čudežno drevo, hitro raste, je odporna na sušo, v južni Aziji ga že dolgo uporabljajo v tradicionalni ajurvedski medicini.

Njeni listi so bogati z vitamini A in C ter minerali, kot sta kalcij in kalij. Pogosto jih uporabljajo kot dodatek juham. Na Filipinih in v Indoneziji dolge stroke semen režejo in kuhajo v karijih in juhah. Listi se lahko zmeljejo v prah, ki je odličen dodatek smutijem, juham, omakam in čajem.

Wakame

Morske alge wakame so v japonski kuhinji priljubljene že stoletja. Gojijo jih brez uporabe gnojil in pesticidov ter so na voljo vse leto. So bogate z omega-3 maščobnimi kislinami, ki jih najdemo predvsem v mastnih ribah, ki se hranijo z algami.

Poleg tega vsebujejo fukoidan, hranilno vlaknino, za katero so raziskave na živalih pokazale, da lahko pomaga zniževati krvni tlak in deluje proti strjevanju krvi.

Dnevno uživanje v majhnih količinah je ključnega pomena, saj morske alge vsebujejo visoke ravni joda in lahko absorbirajo težke kovine iz morja.

Kaktus nopales

Kaktus nopales, pogosto uporabljen v mehiški kuhinji, lahko uživamo surov, kuhan ali v obliki soka ali marmelade. Nekatere študije nakazujejo, da vlaknine iz kaktusa pomagajo telesu izločati maščobe, drugi testi pa so pokazali, da lahko zniža raven sladkorja v krvi pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2.

Fonio

Fonio, starodavno afriško žito, je znano po svojem oreškastem okusu in hitri rasti. Ta odporna žitarica, ki uspeva v sušnih predelih Zahodne Afrike, je bogata z železom, cinkom in magnezijem. Uporablja se kot alternativa kuskusu ali rižu in ima potencial za proizvodnjo piva.

Ker ne vsebuje glutena in je odporna na sušo, bi lahko fonio postal hrana prihodnosti.

Bambara

Ta stročnica, bogata z beljakovinami, ima sladek okus, podoben arašidom, vendar z manj maščobami. Poleg tega izboljšuje rodovitnost tal. Bambara je priljubljena v afriški kuhinji, kjer jo uporabljajo v juhah in kot osnovo za kaše.

Bambara bi lahko bila odličen vir beljakovin za vegetarijance in vegane.

Poročilo Prihodnjih 50 poudarja pomen raznolikosti v prehrani za boljše zdravje ljudi in planeta. Osredotoča se na trajnostna živila, ki lahko zagotovijo hranila, potrebna za izzive prihodnosti.