Vse, česar niste vedele o športnih modrčkih

Ne glede na to, koliko časa porabite za izbiro pravega športnega modrčka, še vedno kar 80 odstotkov žensk nosi napačno velikost. Za dekleta z večjimi prsmi je iskanje velik problem in nekatere morajo zato nositi kar dva naenkrat.

Večina žensk ima težave pri nakupu športnih modrčkov, ki omogočajo dovolj stabilnosti in opore. Vsaka se znajde po svoje, nekatere poskakovanje prsi tako močno moti, da potrebujejo dva in še športni trak, a to ni rešitev. Ženske, ki se ukvarjajo s športom, potrebujejo modrčke, ki dejansko delujejo in so še modnega oz. lepega videza.

Pomembno je, da imajo med športno aktivnostjo primeren športni modrc. Prvi športni modrček se je imenoval Free Swing Tennis Bra, izdelalo pa ga je podjetje Glamorise Foundations iz New Yorka leta 1975. Podjetje spada med pionirje izdelovalcev modrčkov, kajti to počnejo že od leta 1921.

Dve leti pozneje je Lisa Lindahl športni modrček še izpopolnila in ga poimenovala Jocksbra. Izpopolnila je naramnice in oprijem ter tako izdelala osnovni kroj vsakega pravega in učinkovitega športnega modrčka.

H kratkemu pogovoru na temo športnih modrčkov smo povabili Mojco Rebolj iz trgovine s perilom Galeb iz Kranja. Mojca o njih ve vse, v pogovoru je navedla tudi nekaj skrivnosti, ki pridejo prav tudi moškim ali pa tistim ženskam, ki se ne ukvarjajo s športom.

Z modrčki je več težav, katere so najpogostejše?

Skoraj vsaka ženska pozna občutek, ko modrček ščipa, se naramnice zajedajo v ramena, sponke dražijo po hrbtu, prsi uhajajo iz košaric ali se v njih izgubijo ... Ni dovolj samo, da vemo, kakšen je naš obseg, ko kupujemo nov modrček, ki naj bi se popolnoma prilegal in zagotavljal udobje. Potrebnega je veliko več.

Ste modrček že pripeli na zadnjo zaponko (največja tesnost) in je bil še vedno preveč ohlapen, vam še vedno leze po hrbtu? Potem je obseg prevelik za vas in je treba izbrati modrček z manjšim obsegom. Zato si moramo prej pod prsmi pravilno izmeriti obseg.

Vsaka ženska pozna nadležnost naramnic, ki ne ostanejo na ramenih. V večini primerov zadošča, da jih le nekoliko skrajšamo, zategnemo. Pri tem ne pozabite prilagajati obeh posebej, če so vaša ramena neenakomerna. Naramnice modrčka lahko sčasoma postanejo ohlapne, saj se vsak material z nošenjem spreminja. Na elastičnost materiala vpliva telesna toplota. Tudi naše telo se ves čas spreminja.

Modrček uhaja gor, prsi pa pokukajo izpod košaric. Vam je znan ta občutek? Modrček je treba nenehno popravljati. Uuuh. Že manjši dvig roke povzroči, da nam parček spet pobegne iz košaric.

V grobem priporočamo izbor modrčka z manjšim obsegom in večjo košarico. Včasih je treba storiti tudi več, a to so že podrobnosti, pri katerih brez pomoči izkušene svetovalke ne bo šlo.

Naramnice se zajedajo v ramena, še ena težava. Včasih moramo preprosto izbrati samo širše naramnice. Še posebno je to priporočljivo pri velikih prsih. Lahko je krivec za to tudi napačen obseg modrčka. Če je modrček preveč ohlapen, vso težo prsi prevzamejo naramnice in posledično ramena.

Pogosto se dogaja, da koža kar buhti izpod preozkega modrčka na hrbtnem delu. Najverjetnejši razlog je napačen obseg ali preozek zadnji pas modrčka. Podobno se zgodi s kožo zunanjega gornjega dela prsi, če izberemo premajhno košarico. Pogosto se pri dolgotrajnem nošenju napačnega modrčka zaradi tega pojavijo izpuščaji, ker neustrezen modrček tišči ...

Moški imamo probleme pri izbiri velikosti. Seveda ko jih kupujemo za darilo dragi.

Navedla bom nekaj skrivnosti za ženske, kako kupiti pravi modrček. Mogoče bodo nasveti pomagali tudi moškim.

Ko pomerjamo modrček, ga zapnemo na najbolj tesno možnost. Odsvetuje se kupovanje modrčka tik pred menstrualnim ciklusom, med njim in tik po njem. Prsi se v teh nekaj dneh običajno malo povečajo. Pred nakupom modrčka se moramo prepričati, kakšen bo namen uporabe (rekreacija, dojenje ...). Spodnji pas modrčka mora biti nameščen vodoravno – vzporedno s tlemi.

Na hrbtnem delu ga ne sme zategovati proti našemu vratu. Opornica v košaricah mora natančno objeti prsi. Prileganje mora biti udobno. Izbrati moramo primerno velikost košaric (zgoraj je opisano, kakšne košarice ne smejo biti). Preveriti moramo, kako je videti modrček pod našimi oblačili. Če ste v dvomih, ne kupujte modrčka. Prej se je treba posvetovati.

No, tole so bolj nasveti za ženske, moški naj doma pogledajo mere kakega starega modrčka njihove drage in nakup bo lažji.

​Kako svetujete športnici, ki želi kupiti modrček?

Pri nakupu športnih modrčkov je mnenje izkušene svetovalke ključno. Zelo pomembno je, da kupimo modrček ustrezne velikosti. Le tako bo naša vadba udobnejša, prijetnejša, prsi pa bodo primerno podprte.

Rekreacija je super, seveda, a paziti moramo, da izničimo njene morebitne negativne posledice. Ženske prsi so iz mehkega tkiva. Vsako tkivo se pod vplivom zunanjih sil lahko krči in razteza. In prav vsaka snov iz tega sveta se lahko razteza do določene meje, da se potem še povrne v prvotni položaj.

Pri nakupu športnih modrčkov je mnenje izkušene svetovalke ključno. FOTO: Arhiv Proizvajalca Delo

Če jo raztezamo preveč, se deformira – se ne povrne v prvotno stanje. Podobno se dogaja z ženskimi prsmi med vadbo (recimo: hoja, tek, kolesarjenje ...). Če hočemo preprečiti deformacijo tkiva (povešene prsi), moramo poskrbeti za primerno oporo. Prav zaradi tega so nastali športni modrčki.

Iz kakšnega materiala so narejeni in kako pomagajo?

Športni modrčki so narejeni iz bolj kompaktnih materialov, ki pa vseeno vsebujejo dovolj elastana, material omogoča odlično prepustnost zraka in odlično odvajanje vlage stran od telesa, imajo čvrstejše in širše naramnice in zagotavljajo izjemno oporo prsim. Prav naramnice so tiste, ki vse skupaj držijo pokonci.

Zato so športni modrčki praviloma opremljeni s širšimi naramnicami, obstajajo pa tudi različice, ki se na hrbtu na različne načine križajo. Predvsem je priporočljivo, da so naramnice nastavljive, kar omogoča dodatne nastavitve. To omogoča zaponka, ki ponuja več stopenj zapenjanja. Pomembno je tudi, da so naramnice oblazinjene in da nimajo ostrih šivov, kar bi lahko dražilo kožo.

Samonastavljive naramnice so primerne za nizko intenzivne vadbe. Naramnice s polnili pripomorejo k udobnosti, predvsem za tiste z večjimi prsmi, dobrodošle so za srednje do visoko intenzivne vadbe. Prilagodljive naramnice imajo modrčki za visoko intenzivne vadbe. Fiksne naramnice, odvisno od debeline, tanke so primerne za nizko intenzivne ali srednje intenzivne vadbe, debelejše za srednje do visoko intenzivne.

Vse je usmerjeno v funkcionalnost, učinkovitost?

Seveda, funkcija športnih modrcev je zmanjševanje nelagodja. Že pri osnovnem gibanju, kot sta tek in hoja, se dojke premikajo. Športni modrček pa jim zagotavlja izdatno oporo, da trdno stojijo na svojem mestu. Premikanje in poskakovanje prsi med telesno aktivnostjo je lahko tudi precej boleče. Z uporabo športnega modrčka to težavo učinkovito odpravimo. Oprsje je pogosto predmet nadležnih moških pogledov. Če bomo uporabljale športni modrček, bomo imele v fitnes studiu mir pred nepovabljenimi pogledi. Od uporabe športnega modrčka bomo imele veliko koristi, saj bomo preprečile deformacije tkiva in občutno upočasnile povešanje.

Športni modrčki so postali modni

S časom so športni modrčki postali povsem samostojen kos športne opreme in tudi neke vrste modni dodatek. Številne športnice jih nosijo samostojno, uporabljajo pa jih tako za športne aktivnosti kot tudi v prostem času.

So tudi odličen pripomoček po estetskem posegu. V času po estetskem posegu je priporočljiva uporaba športnih modrčkov, ki zagotavljajo dodatno oporo in na tak način pripomorejo k hitrejšemu okrevanju. Strokovnjaki priporočajo uporabo športnih modrčkov kot vsakdanjo alternativo običajnim nedrčkom.