Kako smo lahko zasvojeni z vadbo in kakšne so posledice

Čeprav se vsem ne sliši slabo, lahko zasvojenost z vadbo privede do resničnih težav, zato se morda sprašujete, kaj je zasvojenost z vadbo?

Konec koncev so številne študije dokazale koristi redne vadbe za fizično in čustveno zdravje - ta je bistvena za naše dobro počutje. Za razliko od številnih drugih oblik zasvojenosti nas spodbujajo k temu, da se več ukvarjamo z vadbo. Vendar pa zasvojenost z vadbo obstaja - in ima lahko škodljive posledice.

Značilnosti zasvojenosti z vadbo

Zasvojenost z vadbo je verjetno najbolj protislovna med vsemi zasvojenostmi. Poleg tega, da je vadba široko promovirano zdravstveno vedenje, pomembno za preprečevanje in zdravljenje številnih bolezni, je lahko tudi učinkovit del zdravljenja drugih težav z duševnim zdravjem.

Vadba se celo spodbuja kot del celovitega programa okrevanja od drugih odvisnosti. Je del novih in učinkovitih pristopov k zdravljenju težav z duševnim zdravjem, ki se pogosto pojavljajo skupaj z odvisnostmi ali so njihov temelj, kot sta depresija in mejna osebnostna motnja (BPD). Razumljivo je, da nekatere zmoti, kako bi lahko bila vadba sama po sebi odvisnost.

Zdravo redno telesno vadbo od zasvojenosti z vadbo loči več značilnosti

Prvič, zasvojenost z vadbo je neprilagojena. Namesto da bi izboljšala človekovo življenje, povzroča več težav. Zasvojenost z vadbo lahko ogroža zdravje, saj povzroča telesne poškodbe zaradi neustreznega počitka, v nekaterih primerih (zlasti ob hkratnem pojavljanju motenj hranjenja) pa tudi podhranjenost in druge težave.

Drugič, je vztrajna, zato zasvojenec z vadbo vadi preveč in predolgo, ne da bi telesu dal priložnost, da si opomore. Vsi se občasno prekomerno obremenimo in se po tem običajno spočijemo.

Ljudje, ki so zasvojeni z vadbo, pa vadijo po več ur vsak dan, ne glede na utrujenost ali bolezen. Ker je to posameznikov glavni način spopadanja s stresom, doživljajo tesnobo, frustracijo ali čustveno nelagodje, če tega ne morejo početi.

Zmeda in spori glede zasvojenosti z vadbo

Številni strokovnjaki se upirajo ideji, da bi lahko prekomerna vadba pomenila odvisnost, saj menijo, da mora obstajati psihoaktivna snov, ki povzroča simptome - kot je odtegnitev -, da bi bila dejavnost prava odvisnost.

Čeprav obstaja veliko raziskav, ki kažejo, da vadba sprošča endorfine (opioide, ki se proizvajajo v telesu) in da prekomerna vadba povzroča toleranco na sproščene hormone in nevrotransmiterje, se ti fiziološki procesi pogosto ne obravnavajo kot primerljivi z odvisnostmi od drugih snovi.

V Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj, ki je zlati standard za diagnosticiranje duševnih motenj, je odvisnost od vadbe trenutno uvrščena med »vedenjske odvisnosti«.

Velja tudi za »kompenzacijsko vedenje«, ki se skupaj s povzročenim bruhanjem in zlorabo odvajal pri posameznikih z motnjo hranjenja bulimija nervosa uporablja za preprečevanje pridobivanja telesne teže.

Nedavna študija je pokazala, da je stopnja zasvojenosti z vadbo skoraj štirikrat večja pri odraslih, ki kažejo znake motnje hranjenja.

Kako je odvisnost od vadbe podobna drugim odvisnostim?

Med odvisnostjo od vadbe in odvisnostjo od drog je več podobnosti, vključno z učinki na razpoloženje, toleranco in odtegnitvijo.

Nevrotransmiterji in možganski sistem nagrajevanja so bili vpleteni v vadbo in druge odvisnosti. Ugotovljeno je bilo na primer, da ima dopamin pomembno vlogo v splošnih sistemih nagrajevanja, redna prekomerna vadba pa vpliva na dele možganov, ki vključujejo dopamin.

Tako kot druge snovi in vedenja, ki povzročajo zasvojenost, je tudi vadba povezana z užitkom in družbeno, kulturno ali subkulturno zaželenostjo.

Ljudje, ki razvijejo zasvojenost z vadbo, so običajno neprilagodljivi v svojem razmišljanju, podobno kot ljudje z drugimi odvisnostmi, kar lahko okrepi vzorec zasvojenosti, saj jim pomaga pri redni vadbi.

Poleg tega raziskave kažejo, da tudi ljudi z visokim tveganjem za razvoj zasvojenosti z vadbo pri vadbi podpirajo družina in prijatelji.

Zdrava telesna pripravljenost proti odvisnosti od vadbe

Le osem odstotkov uporabnikov telovadnic izpolnjuje merila za zasvojenost z vadbo. Pri klasičnem vzorcu zasvojenosti odvisniki od vadbe povečajo količino vadbe, da bi ponovno doživeli občutke eskapizma ali naravnega vzpona, ki so ga prej doživljali ob krajših obdobjih vadbe. Poročajo o odtegnitvenih simptomih, ko ne morejo telovaditi, in se po obdobju abstinence ali nadzora običajno vrnejo k visokim stopnjam vadbe. Trije odstotki uporabnikov telovadnic menijo, da ne morejo prenehati z vadbo.

Medtem ko je veliko razlogov za vadbo skupnih vsem vadečim, ne glede na to, ali so zasvojeni ali ne - zdravje, telesna pripravljenost, uravnavanje telesne teže, telesna podoba in zmanjševanje stresa -, vadeči, ki niso zasvojeni, navajajo druge razloge, ki jih zasvojeni z vadbo ne delijo, kot so družabno uživanje, sprostitev in čas zase.

Ljudje, pri katerih obstaja tveganje za tako zasvojenost, imajo težave na drugih življenjskih področjih.

Močno čutijo, da je vadba najpomembnejša stvar v njihovem življenju, vadbo pa uporabljajo kot način izražanja čustev, vključno z jezo, tesnobo in žalostjo, ter za spopadanje s stresom na delovnem mestu in v odnosih.

Nekateri vedo, da je njihova pretirana vadba povzročila konflikte z družinskimi člani.

Osrednja funkcija zasvojenosti z vadbo je občutek nadzora nad razpoloženjem, telesom in okoljem. Ironično je, da tako kot pri drugih odvisnostih poskus izvajanja nadzora sčasoma privede do izgube nadzora nad sposobnostjo usklajevanja dejavnosti z drugimi prednostnimi nalogami v življenju.

Ljudje, ki so zasvojeni z vadbo, običajno izpuščajo družinske, družabne in delovne dogodke ali zaradi potrebe po vadbi zanemarjajo delo, šolo ali osebne obveznosti.

Kaj pomaga?

Vadba je odličen način za obvladovanje stresa in odpravljanje negativnih občutkov. Če je vaša potreba po vadbi večja od vaše sposobnosti obvladovanja odnosov in čustev, boste morda potrebovali več pomoči, tako za premagovanje odvisnosti kot za iskanje bolj zdravih načinov obvladovanja.

O najboljšem načinu zdravljenja odvisnosti se posvetujte z zdravnikom.