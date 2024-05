Vsak mladi tekač je prejel medaljo za pogum in vztrajnost

V soboto je bil Grajski park na Ravnah na Koroškem v znamenju otroškega teka, saj je ekipa Malčkovega športa na tradicionalnem Malčkovem teku ponovno pripravila največji družinski rekreativni tekaški dogodek na Koroškem.

Letošnja prireditev je bila prav posebna, saj je poleg praznovanja petnajste obletnice ekipe Malčkovega športa, otroke na teku bodril Modri volk. Slednji bo otroke med poletnimi počitnicami pospremil v nepozabno doživetje in pustolovščino ter jih naučil osnovnih veščin preživetja v naravi.

Malčkov tek je posvečen otrokom in njihovim družinam, predvsem pa najmlajše spodbuja h gibanju ter aktivnemu preživljanju prostega časa.

»Takrat, ko otroci uživajo v športu ali gibanju, smo dosegli svoj namen in ravno to je bistvo Malčkovega športa«, je med drugim povedal idejni vodja projekta in ustanovitelj Malčkovega športa, Gregor Likar, profesor športne vzgoje.

Otroci so tudi ustvarjali. FOTO: Malckovsport.si

Nadalje pove, da so se preteklo soboto otroci preizkusili na že tradicionalnem 15. Malčkovem teku v Grajskem parku na Ravnah na Koroškem. Letošnja udeležba je bila rekordna, saj se je na tek prijavilo nekaj manj kot 500 otrok.

Tekaško motivacijo je na prizorišču poleg staršev dvigoval Spidi z mini super zvezdami, dodatno pa so otroke navduševale maskote Tim iz Malčkovega športa, čebelica Sivka iz Medexa in bonbonček iz Nimm2.

Ekipa Malčkovega športa je teke popestrila z različnimi dodatnimi aktivnosti, med katerimi so izstopale ustvarjalne delavnice dijakov Srednje šole Muta in Slovenj Gradec ter druge zanimive vsebine, katere so pripravili partnerji dogodka.

Brezplačno divjanje na napihljivih igralih je bilo darilo organizatorjev, posebno pozornost pa je pritegnil Modri volk, kateri je budno spremljal mlade tekače.

Otroci so uživali v teku. FOTO: Malckovsport.si

Namreč, Modri volk tesno sodeluje z Malčkovim športom, saj usmerja starejše otroke v dejavnosti preživetja v naravi. Modrega volka bodo lahko otroci podrobneje spoznali v začetku letošnjih poletnih šolskih počitnic, ko se bodo skupaj z njim potikali po gozdovih hribovja Kozjak, spali v šotorih, jahali konje, streljali z loki, lovili ribe, vadili samoobrambo, vse aktivnosti pa bodo potekale pod budnim očesom vrhunskih inštruktorjev. V poletni camp lahko starši svoje otroke vpišejo še do konca meseca maja.

Skupinsko ogrevanje. FOTO: Malckovsport.si

Na Malčkovem teku so bile vse aktivnosti za otroke brezplačne, kar sta omogočila organizatorja projekta, Malčkov šport in Občina Ravne na Koroškem, izvedbo dogodka pa je omogočilo tudi sofinanciranje Fundacije za šport. Še več, skupaj z ostalimi sponzorji je ekipa Malčkovega športa otroke razveselila s tekaško majčko in darilnim paketom, vsak otrok pa je po pretečenem teku prejel še medaljo za pogum in vztrajnost.

Maskote med otroki. FOTO: Malckovsport.si

Ekipa Malčkov šport. FOTO: Malckovsport.si

O Malčkovem športu:

Malčkov šport predstavlja otroške programe, katerih glavni cilji so usmerjeni v vsestranski razvoj otrok, igro, učenje, zabavo in animacijo. Poslanstvo njihovih programov je usmerjeno v spodbujanje gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa najmlajših kot tudi vzgoja otrok v duhu vrednot, povezanimi z aktivnim življenjskim slogom.

Malčkov tek organizira ekipa, ki ima večletne izkušnje z delom z otroki in organizacijo športno-rekreativnih dogodkov. Na Koroškem izvajajo različne športno-rekreativne programe pod imenom Malčkov šport. Vsako šolsko leto pri njih telovadi preko 200 otrok, organizirajo pa tudi otroške rojstnodnevne animacije in različne tečaje.