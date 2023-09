Seks po šestdesetem letu je obvezen, saj ohranja bistroumnost

Seks po 60. letu? To je en velik in obvezen »da«. Številni zreli pari imajo boljše ljubezensko življenje kot v mladosti. Razlogov za to je veliko.

Njihova intimnost s partnerjem je globlja, manj je motečih dejavnikov, nimajo skrbi zaradi nosečnosti in imajo preprosto več časa za ukvarjanje s seksom. Poleg tega imajo veliko več znanja in izkušenj kot tisti mladi na televiziji.

Pri MedicineNet se je o tem razpisala Melinda Ratini.

Hormonske spremembe

Okoli srednjih let - pri približno 45 letih - lahko nove težave začasno okrnijo vaše ljubezensko življenje. Spolni hormoni se močno spremenijo. Menopavza pri ženskah povzroči upad estrogena in androgenov. Stene nožnice postanejo tanjše in bolj suhe. Pri moških se ob istem času zmanjšata testosteron in estrogen. To lahko oteži erekcijo (erektilna disfunkcija ali ED). Spremembe v možganih in pretoku krvi prav tako spremenijo stvari.

Vaginalne spremembe

Glavne spolne težave žensk so običajno težave pri doseganju orgazma, pomanjkanje želje in suhost nožnice. Vaša nožnica se s starostjo skrajšuje in zožuje. Ne navlaži se več tako zlahka kot prej. To lahko povzroči bolečino pri spolnih odnosih. Pomazani kondomi, lubrikantni žele na vodni osnovi in vaginalni vlažilci lahko pomagajo. Zdravnik lahko predpiše tudi vaginalni estrogen, ki je na voljo v obliki kreme, tablet ali tablet ali vložka.

Erektilna disfunkcija

Glavna s starostjo povezana spolna težava pri moških je erektilna disfunkcija ali ED. Erekcija ne pride - in ne ostane - kot nekoč. Vaš penis morda ni več tako trd ali velik kot prej. Rešitev je lahko eno od štirih zdravil za ED. Vendar imajo lahko neželene učinke. Prav tako so lahko v nasprotju z zdravili, ki vsebujejo nitrate. Bodite previdni pri zeliščih in dodatkih, ki obljubljajo hitro rešitev. Vedno se posvetujte s svojim zdravnikom, preden jih preizkusite.

Diabetes

Sladkorna bolezen lahko povzroči ED pri moških, zlasti pri tistih s tipom 2. Slab nadzor nad krvnim sladkorjem lahko sčasoma poškoduje živce in krvne žile, ki oskrbujejo spolne organe. Pomagajo lahko zdravila, črpalka za penis ali celo vsadek za penis. Ženske s to boleznijo imajo lahko tudi manj občutka v spolovilu. Povzroča tudi več vaginalnih okužb s kvasovkami, ki lahko razdražijo to področje in otežijo ali povzročijo neprijetne spolne odnose. Vendar jih je mogoče zlahka zdraviti.

Bolezni srca

Srčni infarkt med seksom je morda dober televizijski prispevek, vendar se v resničnem življenju ne zgodi pogosto. Zaradi bolezni srca se arterije zožijo in strdijo, zato kri ne teče tako zlahka. Morda se boste težko vzburili ali doživeli orgazem. Toda ko se bo zdravilo, vam bo zdravnik verjetno prižgal zeleno luč. Zdravnika obvezno obvestite o morebitnih bolečinah v prsih, težavah z dihanjem ali simptomih, ki se poslabšajo.

Druga zdravstvena stanja, ki lahko vplivajo na spolno življenje, so pridobivanje telesne mase, artritis, kronične bolečine, težave z nadzorom mehurja, demenca, visok krvni tlak ali holesterol, neželeni učinki zdravil, depresija in možganska kap. Tudi operacije - zlasti na »spolnem področju« - lahko vplivajo na samopodobo in počutje. Pogovorite se med seboj o načinih, kako lahko ostanete blizu. Če lahko, pustite skrbniške vloge ob strani in se osredotočite na to, da ste partner.

Pogovorite se s svojim zdravnikom

Morda vam ne bo lahko govoriti o tej temi s svojim zdravnikom. Resnica je, da se morda tudi oni težko pogovarjajo o tem. Morda jo bodo bolj verjetno izpostavili, ko bo povezana z drugimi boleznimi. Pomaga, če mu postavite neposredna vprašanja, na primer: Ali lahko priporočite svetovalca za spolnost? Ali katero od mojih zdravil povzroča težave s spolnostjo? Ali bi mi pomagalo jemanje estrogena? Ali obstaja alternativa zdravilom za ED?

Spolna terapija

Če vam primarni zdravnik ne pomaga, razmislite o spolnem terapevtu ali drugem usposobljenem svetovalcu. Z vami se bo pogovoril o vaših težavah in vam pomagal poiskati načine, kako zadovoljiti vaše potrebe kot para. Morda je odgovor več predigre ali več neposredne stimulacije. Če zaradi bolezni, kot je artritis, težko uživate v spolnosti, vam lahko predlagajo nove položaje, ki bodo za oba bolj udobni in zadovoljujoči.

Bodite ustvarjalni

Zdrava pamet in ustvarjalni duh lahko spodbudita nove načine za uživanje v seksu. Če na primer ravna površina ne ustreza vašim kolenom, lahko nov položaj ali posebno pohištvo ponudi drug zorni kot. Če imate težave z vzburjenjem, lahko z vibratorjem poženete kri v gibanje. Naravno je, da vas skrbi, kako se boste vrnili v ritem, če ste bili nekaj časa neaktivni. Vendar vam lahko že samo seks pomaga, da se sprostite in prepustite želji, da prevzame vodilno vlogo.

Varen seks je še vedno pomemben

Spolno prenosljive bolezni so bolezni enakih možnosti: ne razlikujejo se glede na starost. Če ste spolno aktivni, ste izpostavljeni tveganju za spolno prenosljive bolezni. To so klamidija, genitalne bradavice ali herpes, gonoreja, hepatitis B, sifilis in trihomoniaza. Prav tako narašča število starejših oseb s HIV in aidsom. Vedno morate slediti preventivnim pregledom in testom, uporabljati kondome in ohranjati iskreno komunikacijo s partnerjem.

Menjava partnerjev

Z boljšim zdravjem, zdravili in več možnostmi za spoznavanje ljudi, na primer prek spleta, lahko starejši odrasli uživajo v zmenkih - in spolnosti - v vseh starostnih obdobjih. Vendar morate biti preudarni. Pred kakršnim koli spolnim odnosom se seznanite z zgodovino svojega partnerja. Oba bi se morala najprej tudi testirati. Vedno uporabljajte kondom in lubrikant na vodni osnovi, ki ščiti pred ranami ali urezninami, ki lahko povečajo možnosti za spolno prenosljivo bolezen.

Razlike v želji

Včasih se pari spopadejo zaradi spolne sle - ali pomanjkanja le-te. Pri ženskah lahko upad estrogena, težave s črevesjem in mehurjem, atrofija dojk ali vnetje mehurja po spolnem odnosu zmanjšajo željo. Moški z ED ali drugimi težavami morda preprosto ne želijo »iti tja«. Razmislite o pogledu vašega partnerja. Ko govorite o svojih občutkih in potrebah, to počnite z vidika »jaz«: »Uživala bi, če bi ...« .. To vam omogoča, da se izrazite, ne da bi prizadeli čustva.

Zakaj bi se morali potruditi

Sprašujete se, zakaj se truditi? Kratek odgovor: koristi seksa so številne. Samo nekaj razlogov, da se ga še naprej lotevate (pri čemer se šteje tudi solo): seks krepi imunski sistem, kuri kalorije, znižuje krvni tlak, pomaga pri sproščanju, lajša bolečine, ohranja bistroumnost ter lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt in raka na prostati. S partnerjem ostajata blizu. Morda vam bo pomagala živeti dlje. Poleg tega vas osrečuje.

Različni pristopi

Lahko ste intimni in ljubeči - in tudi seksi - brez spolnega odnosa. Ljubljenje vključuje božanje, objemanje, poljubljanje in ročno ali oralno stimulacijo. Kakršen koli ljubeč ali intimen izraz lahko naredi vaše intimno življenje polno. Če nimate partnerja, je samostimulacija - tako imenovana masturbacija - zdrava in zadovoljujoča pot za izkoriščanje številnih prednosti seksa.

***

Torej: kdor ne seksa – je premlad.