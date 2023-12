Vaša tetovaža vam ni več všeč, bi jo želeli odstraniti? Pripravite se na 6 do 12 posegov, postopek traja dolgo

Tetovaže so moderne že nekaj časa. Seveda, ko govorimo o modernih ali komercialnih tetovažah. Zgodovina tetovaž je veliko bolj resna, kot se zdi. Ampak o tem kdaj drugič.

Tetovirali ste se, zdaj pa si jo iz določenega razloga hočete odstraniti. Pravi tetoviranci pravijo, da se tetovaže ne moreš nikoli naveličati, a vseeno, nekateri se odločijo za odstranitev.

Obstaja več možnosti za odstranjevanje tetovaže, najpogostejša pa je laserska odstranitev. Običajno ni priporočljivo, da se sami odločite, kako odstraniti tetovažo: najbolje je, da se posvetujete z zdravnikom.

Ali veste, kaj naredi laser pri odstranjevanju tetovaže?

Laser z visoko intenzivnim svetlobnim žarkom razbije pigmentirane barve. Profesionalno narejene tetovaže, se nahajajo najgloblje v koži in jih je najtežje odstraniti, domače tetovaže, ki jih običajno naredimo z navadno iglo, pa je najlažje odstraniti.

Število posegov, ki jih boste potrebovali, bo odvisno od starosti, velikosti in barve vaše tetovaže. Barva kože in globina pigmenta tetovaže vplivata tudi na tehniko odstranjevanja.

V povprečju je potrebnih od šest do 12 terapij, celoten proces pa lahko traja tudi do enega leta. Poseg boli, pri nekaterih je bolečina celo močnejša od same tetovaže. Nekateri posegi zahtevajo splošno anestezijo ali lokalno anestezijo.

Sam poseg je sestavljen iz postavitve instrumenta na površino kože in večkratnega aktiviranja laserske svetlobe po površini tetovaže. Manjše tetovaže zahtevajo manj impulzov, večje pa več. Po vsakem tretmaju mora tetovaža postati svetlejša.

Po posegu, torej naslednjih 24 ur, ni priporočljiva fizična aktivnost zaradi potenja, kot tudi tuširanje v topli vodi.

V naslednjih dneh oziroma dokler zdravnik predpiše, se uporablja določeno mazilo, ki pomaga, da se predel lažje zaceli.

Priporočljivo je, da po laserju na tetovažo položite ledene obkladke, da zmanjšate bolečino. Obstaja možnost, da se pojavijo mehurji, kar je normalno, zato jih ne luknjajte, ampak se posvetujte z zdravnikom.

Poleg tega se je dobro izogibati neposredni sončni svetlobi približno dva tedna po posegu, nato pa je potrebna uporaba krem ​​za sončenje z visokim zaščitnim faktorjem vsaj naslednje tri mesece oziroma do naslednjega laserskega posega.

Stranski učinki laserskega odstranjevanja tetovaže

Tako kot pri samem tetoviranju obstajajo tudi pri laserskem odstranjevanju tetovaže določeni stranski učinki.

Eden od stranskih učinkov je že omenjeno nastajanje mehurčkov, ostali neželeni učinki pa so nastanek brazgotin, okužbe, obarvanje kože, draženje ali izpuščaj na koži, pojav edema, rdečina, bolečina in kraste.