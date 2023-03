Renata Bohinc si je izpolnila desetletno željo

43-letna Renata Bohinc te dni prejema komplimente za tetovažo, ki jo je nedavno ustvaril David Štritof. Čudovita poslikava krasi njeno podlaht, prikazuje pa vse tri njene otroke, ki so se ji rodili v zakonu z nekdanjim skakalcem Primožem Peterko. Tetovaža ima posebno sporočilo, nam je zaupala Renata. Sin Maj ter hčerki Stela in Gaja z rokami segajo proti luni oziroma zrejo proti pozitivni in srečni prihodnosti.

FOTO: osebni arhiv

»Res gre za posebno zgodbo. Potrebovala sem kar deset let, da sem zbrala pogum in našla pravega tetovatorja, ki je začutil, česa si želim. Davidu sem neizmerno hvaležna, saj česa takšnega ne bi zaupala vsakomur. Tetovaža namreč ostane za vse življenje,« je hvaležna mojstru. Doda, da je bila v studiu pri njem ves dan, od desetih dopoldne do osmih zvečer, tetoviranje pa zanjo ni bilo boleče.

Odzivi njenih treh otrok so bili čudoviti, nam še zaupa ponosna lastnica prekrasne tetovaže, ki si jo bo s ponosom ogledovala in jo nosila do konca svojih dni. »Sprejela sem jo kot del sebe. Zdaj bo z mano do konca. Otroci pa tako že zadnjih deset let vedo, kako močno sem si tega želela. Njihov odziv je bil čudovit, sploh srednja hči je bila zelo navdušena. Dekleti sta me takoj vprašali, ali se lahko tetovirata tudi oni, a sem jima dejala, da bosta morali počakati do polnoletnosti in dobro premisliti, česa si želita. Želim si, da bosta pri tem premišljeni,« se nasmehne Renata, ki bo letos dopolnila 44 let.

Njeni otroci ji pomenijo vse na svetu. FOTO: Tjaša Eledhwen

»Jaz sem deset let čakala na pravi trenutek, zdaj pa me ljudje sprašujejo, kdaj bo nastala druga. Ne vem, jaz sem se pripravila na eno,« se zasmeji naša sogovornica in doda, da pa nikoli ne bo rekla nikoli, saj ne ve, ali jo bo želja po drugi prijela že čez leto dni. »Te sem si resnično želela, saj so to moji otroci. To pa je tudi vse, kar potrebujem,« še pove za konec.