Vadite zjutraj pred zajtrkom: Kilogrami se najlažje topijo med 7. in 9. uro

Rekreativci, ki so telovadili med 7. in 9. uro zjutraj, so imeli nižji indeks telesne mase (ITM) kot tisti, ki so se odločili za vadbo pozneje čez dan. Poleg tega so v primerjavi s tistimi, ki so vadili kasneje, tisti, ki so vadili zjutraj, zaužili manj kalorij.

Raziskava, objavljena v reviji Obesity, razkriva, da zgodnje jutranje aktivnosti med 7. in 9. uro, lahko pomagajo pri izgubi telesne teže, poroča NBS News.

Potrditev teorije o jutranji vadbi

Priporočilo je, da če se odločimo za vadbo zgodaj zjutraj, še pred zajtrkom, lahko potencialno izgubimo več kilogramov v primerjavi z vadbo v drugih delih dneva.

Raziskovalci so uporabili dvoletne podatke nacionalne raziskave o zdravju in prehrani. V raziskavo je bilo vključenih več kot 5.200 odraslih oseb, starih vsaj 20 let, katerih navade glede vadbe, prehrane in življenjskega sloga so bile skrbno analizirane. Preiskovanci so nosili akcelerometre, ki so beležili raven njihove telesne aktivnosti.

Podatki so pokazali, da so ljudje, ki so izvajali zmerno do intenzivno vadbo zjutraj, imeli nižji ITM kot tisti, ki so vadili opoldne ali zvečer. Kljub temu pa lahko tudi drugi dejavniki, ne le čas vadbe, pomembno vplivajo na rezultate.

Manj kalorij in več sedenja

V primerjavi s tistimi, ki so vadili pozneje, so jutranji telovadci zaužili manj kalorij in zanimivo, več časa preživeli sede v primerjavi z drugimi skupinami.

Jutranji telovadci imajo pogosto bolj zdrave navade

Le klinična študija (kar nova raziskava ni) lahko zagotovo potrdi, ali je jutranja vadba najboljša. V kliničnem preskušanju bi raziskovalci lahko primerjali posameznike podobnih starosti in življenjskih navad ter natančno določili, kateri čas dneva za vadbo prinaša najboljše rezultate.

Rezultati so zanimivi za znanost, vendar niso dovolj prepričljivi, da bi na podlagi njih lahko priporočili jutranjo vadbo za optimalno zdravje. Ljudje, ki vadijo zjutraj, verjetno prakticirajo tudi druge zdrave navade, kar prispeva k njihovi nižji teži in boljšemu zdravju.

Sprememba življenjskega sloga in uravnotežena prehrana

Strokovnjaki poudarjajo, da jutranja vadba sama po sebi ni dovolj za izgubo telesne teže. Ključna je tudi uravnotežena in zdrava prehrana.

Gre za spremembo življenjskega sloga, vadba je ključni del tega procesa, saj pomaga ohranjati mišično maso med izgubo maščobe.

Če se jutranja vadba ne prilega vašemu urniku, to ne bi smelo povzročati skrbi. Najboljši čas za vadbo je takrat, ko ljudje to radi počnejo. Če zjutraj niso motivirani, jih ne bi silili k jutranji vadbi. Vendar če jim je vseeno, priporočajo, naj vadijo zjutraj.

Preprosto.