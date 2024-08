V Sloveniji smo lani za pivo v povprečju porabili 137 evrov

Ob mednarodnem dnevu piva je v ospredju povezovanje njegovih ljubiteljev in pridelovalcev. V Združenju slovenskih pivovarn, ki deluje v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, danes v pivovarni v Petrovčah organizirajo dogodek s poudarkom na dvigu kulture pitja piva.

Po podatkih statističnega urada so gospodinjstva v Sloveniji leta 2022 za pivo v povprečju porabila 137 evrov oz. 57 evrov na člana gospodinjstva. Junija letos je bilo pivo v primerjavi z lanskim junijem 1,5 odstotka dražje. Povprečna drobnoprodajna cena litra piva je lani znašala 3,51 evra, predlani pa je bila 1,93 evra.

V Sloveniji je leta 2022 delovalo 69 pivovarn ali skoraj petkrat toliko kot leta 2008. V tem obdobju se je prihodek od prodaje piva na drobno povečal za skoraj tretjino, na nekaj več kot 200 milijonov evrov.

Slovenija je lani izvozila za skoraj 32 milijonov evrov piva, od tega največ, in sicer 36 odstotkov, na Hrvaško. Od tam ga je tudi največ uvozila, in sicer 45 odstotkov vsega uvoza. Vrednost piva, uvoženega s Hrvaške, je dosegla skoraj 36 milijonov evrov.

Največji pivovarni v Sloveniji sta v Ljubljani in Laškem. V teh dveh krajih najdemo tudi edini Pivovarniški ulici v državi – v Ljubljani ima ulica šest, v Laškem pa tri hišne številke.

Prvi petek v avgustu kot svetovni dan piva zaznamujemo od leta 2007. Praznujejo ga skoraj povsod po svetu, posvečen pa je ljubiteljem in pridelovalcem piva ter lastnikom pivnic in drugih lokalov.

Ob tej priložnosti bodo člani Združenja slovenskih pivovarn, ki povezuje velike in male slovenske pivovarne, organizirali dogodek, ki bo potekal v Savinjski pivovarni v Petrovčah.

Kot so sporočili iz združenja, bodo na njem poseben poudarek namenili dvigu kulture pitja piva, zmernemu in odgovornemu uživanju alkohola, izboljšanju ugleda sektorja pivovarstva ter povezavi s ključnimi turističnimi produkti države.

Mednarodni dan bodo zaznamovali tudi v Žalcu ob prvi fontani piva na svetu, kjer se bodo na tradicionalni prireditvi Krigl Fest predstavili lokalni pivovarji. Poleg degustacij piva bo festival ponudil tudi glasbene nastope, kulinarične specialitete in druge aktivnosti.

To so najnovejše raziskave o pivu

Vedeli smo že, da večina moških trebuščkov prej ali slej dobi ime pivski trebušček.

Najnovejše raziskave piva so zelo spodbudne. Ko boste spili osvežujoče pivo, boste vedeli, da dobro delate srcu, ker je pivo, zlasti temno, zaradi prisotnosti ječmena vir topnih vlaknin. Ta pomagajo nižati raven slabega holesterola v krvi in obenem večajo količino dobrega in tako precej zmanjšajo tveganje pojava srčnih bolezni. Hmelj in slad v pivu sta bogata z antioksidanti, ki prav tako varujejo srce.

Najnovejše raziskave so tako ponovno dokazale, da je pitje piva v zmernih količinah prej zdravo kot pa ne. Kaj so zmerne količine, pa niso navedli.

S pivom lahko shujšate

Ta je najnovejša, saj smo do zdaj že vedeli, da večina moških trebuščkov prej ali slej dobi ime pivski trebušček. Malo pivo na dan pomaga pri preprečevanju debelosti, vzrok tiči v hmelju, ki pospešuje presnovo maščob.

Zdaj vemo, zakaj suhci, na primer po daljši športni rekreaciji, spijejo samo eno malo pivo! Če hočete zdrave ledvice, pijte pivo. Kozarec piva na dan (ne pollitrski ali litrski krigl) pripomore, zlasti pri moških, k zmanjšanju tveganja za pojav ledvičnih kamnov, ker spojine v hmelju zavirajo sproščanje kalcija iz kosti.

Pivo je zaradi hmelja tudi zdravilo za kožo. Kopeli ga dodajte dva decilitra in tako pripravljena bo pomagala pri zdravljenju luskavice ter drugih kožnih bolezni.

Raziskave so pokazale, da lahko pivski kvas, ki se uporablja pri fermentaciji piva, pozitivno vpliva na črevesno mikrobioto in ima lahko koristi za prebavni sistem.

Študije so ocenile hranilno vrednost piva, vključno z vsebnostjo kalorij, ogljikovih hidratov, beljakovin in vitaminov ter mineralov. Te raziskave so pomembne za ljudi, ki spremljajo svojo prehrano in želijo vedeti več o vplivu pitja piva na njihovo prehrano.

Raziskave so se osredotočile tudi na učinke zmernega pitja piva na zdravje, vključno z možnimi koristmi za srce in ožilje ter povezavo med pivom in tveganjem za razvoj določenih bolezni, kot so rak, sladkorna bolezen in debelost.

Preučili so okoljske posledice pivovarstva, vključno z vplivom na porabo vode, emisije toplogrednih plinov, odpadne vode in upravljanje odpadkov. Te raziskave so pomembne za trajnostno upravljanje pivovarske industrije.

Preučevali so tudi vpliv pivske kulture na družbo, vključno z vlogo pivnice kot družabnega središča, pomenom pivskega turizma in vplivom pivskega oglaševanja na javno zdravje. Že dolgo vemo, da obstaja pivovarski turizem. Turisti, tudi Slovenci, najpogosteje obiskujejo Češko, Belgijo in Nemčijo, kjer je pivovarski turizem že dolgo razvit.

Te raziskave so le nekaj primerov širokega obsega študij o pivu, ki so bile izvedene do januarja 2022. Za bolj podrobne informacije o posameznih raziskavah priporočam pregled znanstvenih člankov in publikacij s tega področja.

In na koncu, eno malo pivo na dan pomaga tudi našim kostem. Tu pa je skrivnost v siliciju, ki spodbuja nastajanje kolagena, proteina, ki povečuje gostoto kosti in ohranja gibljive sklepe. Za preprečevanje osteoporoze priporočajo ječmenovo pivo.

Tako, zdaj spet vemo, da je pivo zdravo, le pretiravati ne smemo. Torej, eno malo pivo na dan naj zadostuje. Vzdržite se torej prekomernega pitja, ker minister za zdravje opozarja …