V pokritem olimpijskem bazenu v Kranju so odprli galerijo slavnih. V njej so predstavili uspešne plavalce in vaterpoliste, katerih prispevek je bil ključen tudi za razvoj kranjskega pokritega olimpijskega bazena, ki praznuje 30 let.

Z galerijo želijo obeležiti športne dosežke posameznikov in skupin, torej plavalcev in vaterpolistov, ki so v tem bazenu postavili temelje za uspešno športno kariero. Njihova uspešna športna pot pa lahko služi tudi kot zgled in navdih za druge.

V galeriji slavnih bodo predstavljeni Darjan Petrič, Borut Petrič, Emil Tahirović, Marko Milenković, Urša Bežan Petrič, Tjaša Vozel, Peter John Stevens, Nataša Kejžar, Alenka Kejžar, Anja Čarman, vaterpolska reprezentanca Slovenije iz leta 2003 in člani akademskega kluba Triglav Kranj 2023.