Si naložite preveč hrane na krožnik? S temi triki si lahko pomagate

Vprašanje, ki si ga nekateri večkrat zastavimo: ali si na krožnik naložimo preveč hrane? Nekateri smo obremenjeni s kalorijami, vendar nam jih je nerodno šteti.

Verjetno se strinjate, da je debelost epidemija sodobnega časa. Živimo v času, ko imamo veliko možnosti za prekomeren vnos energije, hkrati pa je porabimo premalo.

Primer iz vsakdana: trikrat ali štirikrat na teden grem na kolo za vsaj dve uri, a ne shujšam, celo redim se. Verjetno ste to že kdaj slišali, če ne celo opazili pri sebi.

V dveh urah kolesarjenja porabim okoli 1200 kalorij. Pridem domov in jih toliko zaužijem nazaj. Če grem s sotrpini na pijačo takoj po »furi«, jih zaužijem še več.

Človeško telo je narejeno tako, da se giblje in uživa majhne porcije hrane, bogate s hranili.

Na splošno se pričakuje, da večje porcije prispevajo k prenajedanju in neželenemu pridobivanju telesne teže. To vemo, a kaj, ko si nalagamo na krožnik takrat, ko smo lačni. In nismo mi krivi, če je premer pice tako velik!

Kako postreči krožnik s pravo količino hrane?

Ponujamo nekaj nasvetov, ki smo jih našli na strani Helthline, na kateri najdemo ideje za boljše prehranjevanje.

Kako lahko izmerimo ustrezno velikost porcije, ne da bi preračunali svoj energijski vnos. Roka ali dlan je lahko odlično merilno orodje. Tudi palec.

Beljakovine: piščanec, govedina, puran, svinjina, tofu, jajca, žita, sveži sir, ribe itd.

Beljakovine lahko merite z velikostjo dlani. Na krožnik lahko daste toliko beljakovin, kolikor jih gre na dlan. Vendar ne gradite nebotičnika na dlani.

Ogljikovi hidrati: riž, testenine, krompir, kruh, kvinoja, kuskus, čičerika, fižol itd.

Meriš jih glede na velikost svoje pesti.

Zdrave maščobe: oreščki, semena, avokado, temna čokolada, maslo, polnomastni jogurt, polnomastno mleko, olivno olje ...

Pravilna mera je velikost palca.

Zelenjava: solata, špinača, brokoli, korenje, špinača, kumare, paprika, ohrovt, cvetača, zelje, grah ...

Privoščite si jo v neomejenih količinah. Je živilo z nizko energijsko vrednostjo, vendar je bogato z vlakninami, vitamini in minerali.

Z uporabo manjših krožnikov in pitjem zadostne količine vode boste zagotovo zmanjšali tveganje za prenajedanje.