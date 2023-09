Lažje je hujšati zjutraj kot zvečer. A le s športom se ne da

Verjetnost uspeha je največja, če smo športno aktivni pred 12. uro. O tem pri švicarskem Datasport piše Valentin Belz, in omenja tri mogoče razlage:

1. Tisti, ki običajno trenira zjutraj, počne to bolj redno.

2. Tisti, ki zjutraj trenira na tešče, optimizira metabolizem lipidov in lahko poveča zmanjšanje maščob.

3. Trening zjutraj lahko spodbudi povečane občutke sitosti in posledično čez dan pojemo manj hrane.

Kaj to pomeni za ljubiteljske športnike, ki bi radi shujšali?

Tisti, ki želijo shujšati, se ne bi smeli spraševati le o svojih prehranjevalnih navadah, temveč v svoj tedenski program vključiti tudi določene ure športa. In to bi bilo idealno narediti zjutraj.

Pomembno je, da prehrano in šport izberemo tako, da sta za nas dolgoročno praktična. Z drugimi besedami, v novi dieti in izbranem športu ne smemo uživati ​​le nekaj tednov, pač pa mesece.

Nasveti za jutranji trening

1. V tedenskem koledarju načrtujmo stalne vadbene enote, da zagotovimo njihovo učinkovito izvedbo.

2. Če zjutraj treniramo na tešče, je najbolje, da to počnemo z zmerno ali celo nizko intenzivnostjo v trajanju od 30 do 90 minut.

3. V svoje vadbene enote vključimo dodatno vsebino, različne vaje, in tako vadbi damo nov pomen. To bo zagotovilo za dodatno motivacijo in zagotovilo za povečanje zmogljivosti.

4. Če želimo povečati bazalno stopnjo metabolizma, trening vzdržljivosti dopolnimo z vadbo moči. Za to običajno zadostuje lastna telesna teža, zato nam ni treba nujno v telovadnico.

5. Po vadbi se prepričajmo, da smo dovolj dopolnili zaloge ogljikovih hidratov in načrtujmo dovolj časa za okrevanje.