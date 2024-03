To so trije razlogi, zakaj je bolje, da se izogibate diet

Niso samo športni rekreativci obremenjeni s telesno težo, večina ljudi v sodobnem svetu je. Na Poletovih straneh smo že in še bomo strokovno pisali o dietah.

V velikem loku se izogibamo razlogov o dietah brez pravih zdravstvenih in etičnih razlogov.

Če se zaradi svoje prehrane počutite krive, verjetno izhajate iz dietne miselnosti. Povzemamo po odličnem zapisu na spletni strani Psychology Today. Spoznajte tri razloge, zakaj nikoli ne bi smeli iti na dieto.

1. Diete vam ne pomagajo dolgoročno vzdrževati izgubljene teže

Ideja, da ljudje ne uspejo pri dietah zaradi pomanjkanja moči duha, je mit, ki ga ohranja dietna industrija. Ko ste na dieti, je hrana preprosto bolj mamljiva.

Poleg tega se pojavi težava: metabolizem se upočasni, ker telo najde način za delo samostojno, z manj kalorijami, zato se v telesu shrani zalogo hranil.

Zato ne preseneča, da študije kažejo, da 95 odstotkov ljudi na dietah »odpove«. Čeprav spadate med pet odstotkov ljudi, ki se lahko diete držite na dolgi rok, pomislite, čemu se odrečete, da to dosežete: kaj koristi imeti »idealno telo«, če žrtvujete večerjo v družbi prijateljev, koščka čokoladne torte in se vseskozi obremenjujete s štetjem kalorij?

2. Izguba teže ni ključ do sreče

Dieta »ne deluje«, če je vaš cilj dolgoročno ohraniti težo po izgubi prekomerne teže. Vendar pa je problem pri sami ideji izgube teže, kot cilja, saj je povezava sreče, in na nekaj, kar moramo prav vsak dan paziti, recept za nezadovoljstvo.

Kaj pa, če bi se osredotočili na to, da ljubite in sprejemate svoje telo takšno, kot je zdaj? Izračunavanje kalorij, obsedenost s telesno maščobo in branje dietnih knjig verjetno vzame veliko časa za pomembnejše stvari.

3. Izguba teže vas ne bo naredila bolj zdrave

Možno je, da se imate za debelo osebo in ste zdravi. Lahko si suh, ne pa zdrav. Teža ni dobra »naprava« za merjenje splošnega zdravja.

Večino zdravstvenih kazalnikov je mogoče izboljšati s spremembo prehranjevalnega vedenja, ne glede na težo. Vsekakor restriktivne prehranske omejitve in hujšanje niso odgovor na to, kar iščemo.

Izgubi teže sledi nenehna utrujenost. Zagotovo si zaslužite nekaj veliko boljšega, veliko večjega od izgube 10-kilogramov ali računanja kalorij.