Ti simptomi kažejo na dolg covid: ne prizadene vseh ljudi enako

Po koroni se je veliko ljudi pritoževalo nad simptomi, ki trajajo zelo dolgo in se imenujejo podaljšani/dolgi covid, ki lahko traja tudi leta.

Zdravniki so objavili seznam simptomov, ki lahko pomenijo, da imate dolg covid.

- Dihalni in srčni simptomi

- Nevrološki simptomi

- Prebavni simptomi

- Drugi simptomi

Dolgi covid ne prizadene vsakega človeka enako, nekateri ljudje pa imajo lahko različne zdravstvene težave, pa tudi kombinacije simptomov, ki lahko za nekaj časa izzvenijo, nato pa se spet pojavijo.

Raziskava ameriškega ministrstva za zdravje potrjuje, da se pri večini simptomi dolgega covida čez nekaj časa zmanjšajo. Če pa ne pride do izboljšanja stanja, je priporočljivo obiskati zdravnika, ki bo ugotovil, ali se je razvil dolgotrajni covid.

Pacienti, ki obiščejo zdravnike, imajo lahko celo vrsto simptomov, na spletni strani ameriškega ministrstva za zdravje pa so razdeljeni v več kategorij, pri čemer ločijo splošne, dihalne in srčne, nevrološke, prebavne in druge simptome.

Splošni simptomi

- Utrujenost ali utrujenost, ki ovira vsakodnevno življenje

- Simptomi, ki se poslabšajo po fizičnem ali duševnem naporu (znani tudi kot slabo počutje po naporu)

- Vročina

- Težko dihanje ali težko dihanje

- Kašelj

- Bolečina v prsnem košu

- Hitro ali močno bitje srca

- Težave z razmišljanjem ali koncentracijo (možganska megla)

- Glavobol

- Težave s spanjem

- Omotica pri vstajanju (omotica)

- Občutek zbadanja

- Spremembe vonja ali okusa

- Depresija ali tesnoba

- Driska

- Bolečine v trebuhu

- Bolečine v sklepih ali mišicah

- Izpuščaji

- Spremembe v menstrualnem ciklusu

Kaj pravijo naši zdravniki

Tovrstne težave ima več milijonov oseb s covid-19, od tistih, ki so preboleli zelo blago akutno bolezen do tistih z najtežjo obliko. Tako, kot akutni covid-19, lahko tudi dolgi-covid prizadene številne organe in organske sisteme, vključno z dihalnim, srčno-žilnim, nevrološko-psihičnim, želodčno-črevesnim in mišično-skeletnim.

Med težavami so v ospredju utrujenost, dispneja (zasoplost), zmanjšana telesna zmogljivost, rahlo povišana telesna temperatura (okrog 37.5 °C), problemi s koncentracijo, težave pri iskanju besed, motnje spanja, mišične bolečine, glavobol itn.

Opredelitve dolgega covida so različne, najbolj enostavna in pragmatična je definicija ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje (National Institute of Health, NIH), ki so jo povzeli po Centru za preprečevanje in nadzor bolezni (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Dolgi covid opredelijo kot posledice, ki vztrajajo še štiri tedne od začetka okužbe s SARS-CoV-2, oziroma od začetka bolezni covid-19 in jih ne moremo pripisati drugim diagnozam (boleznim).

Dolgi-covid se lahko razvije pri vsakem bolniku s covid-19, ne glede na resnost bolezni ali načine zdravljenja, poročjo iz Zdravniške zbornice.