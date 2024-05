Srbija v šoku! Legendarni rokometaš doživel srčni infarkt

Nekdanji srbski rokometni vratar in reprezentant Arpad Šterbik je doživel srčni infarkt, so potrdili iz Veszprema, kjer opravlja funkcijo trenerja vratarjev.

»Naš trener vratarjev Arpad Šterbik v torek ni odpotoval z ekipo. Arpi se je zjutraj počutil slabo in je odšel v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali srčni infarkt,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»Zahvaljujoč hitri reakciji zdravnika se počuti bolje in morda bo jutri lahko zapustil oddelek intenzivne nege. Želimo mu čim hitrejše okrevanje in čimprejšnjo vrnitev v klub!«

Po poročanju portala B92 je hitra reakcija preprečila najhujši scenarij.

Šterbik ima v repertoarju klube Jugović, Fotex Veszprem, Ciudad Real, Atletico Madrid, Barcelono, Vardar in Telekom Veszprem. Od leta 1999 do 2006 je bil vratar reprezentanc Jugoslavije ter Srbije in Črne gore, kasneje pa branilec mreže Španije.

Zdaj je trener pri Veszpremu, klubu, kjer se je leta 2020 upokojil.