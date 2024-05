»Zabil« se je pod kombinirano vozilo pred seboj (FOTO)

Minulo noč, ko so mnogi gasilci varovali krese in druge prireditve, so nekateri morali pohiteti tudi na nujne intervencije. Tako je sinoči ob 22.45 na pomurski avtocesti med Mariborm in Mursko Soboto, na odseku Cerkvenjak- Grabonoš prišlo do hujše prometne nesreče. Voznik osebnega vozila se je namreč zaletel v pred njim vozeče kombinirano vozilo. Eno poškodovano osebo so na kraju pregledali in oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči Lenart.

Na kraju je bilo veliko gasilcev, a k sreči brez hujših posledic. FOTO: Pgd Murska Sobota

Že pred tem so gasilci PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer, PGD Murska Sobota in JZ Gasilska brigada Maribor zavarovali kraj nesreče, naredili zaporo cestišča, s tehničnim posegom ločili zagozdeni vozili, z absorbentom posipali razlite motorne tekočine ter nudili pomoč vlečni službi pri odstranitvi vozila. V času intervencije je bila pomurska AC zaprta.