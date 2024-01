Tek na smučeh je še vedno poceni in zelo koristna rekreacija

Tek na smučeh lahko postane šport življenja in način in življenja, nova dejavnost na prostem, ki je zabavna in prinaša fizično nagrajevanje. Nagrajevanje? Da, kajti vsako početje na prostem pravzaprav prinese nagrado našemu fizičnemu telesu.

A najprej, preden začnemo s tekom na smučeh, se moramo vprašati - zakaj smučati na hecnih ozkih smučeh, ki dajejo tako malo gotovosti in opore? Ker so nam snežni kristali všeč, ker mnogim kristalom skupaj pravimo sneg. Snežinke fascinirajo otrokom po vsem svetu. In odrasle. Sneg je na voljo v vseh velikostih in oblikah.

Potem odkrijemo, da je sneg spolzek. Prav ta spolzkost je kriva za tek na smučeh. Le še zdrseti v naravo moramo.

Kdo si je izmislil tek na smučeh? Ah, kot da je to pomembno… Pa vendar: začetki tovrstnega smučanja izhajajo iz potrebe po potovanju čez zasneženo pokrajino in segajo do antičnih časov.

Že, že, antika, a… Zakaj moderni ljudje smučajo? Tečemo, ker je to najbližja stvar letenju, ki ga opraviš brez letala, pravijo.

Vendar pa obstaja še zelo veliko razlogov, da si ljudje nataknejo smuči in stopijo na progo za smučarski tek.

Tek na smučeh; različna imena

Poznamo, v osnovi, tele načine premikanja v zimski naravi:

-hojo na smučeh po povsem neurejenih terenih, lahko so to tudi daljši izleti po deloma urejenih, deloma pa neurejenih progah;

-hojo in tek na smučeh na urejenih progah z uporabo bodisi klasične ali drsalne tehnike;

-ekspedicijsko hojo na smučeh, to so večdnevni pohodi, kjer smuči služijo kot prevozno sredstvo.

Kaj vse lahko počneš na smučeh

Tek na smučeh ima veliko obrazov, lahko so tudi tile:

Drsiš čez zasnežena polja z vašo najdražjo (in narobe) in si privoščiš piknik na karirastem prtiču, z vinom, francoskim kruhom in sirom.

Odpraviš se v gozd, hodiš med drevesi in iščeš skrivnostno jaso.

Greš ven z družino ali skupino prijateljev in raziščeš zimsko pokrajino tam, kjer si bil poleti in je bilo vse drugače.

Drsiš v dobro urejeni smučini in križariš po urejenem tekaškem poligonu.

V nahrbtnik zložiš opremo za preživetje v divjini in se odpraviš tja, v kotičke, ki so dani videti le redkim.

Prebiješ se do samote, tako tiho je, da se boste izgubili v zvoku svojega dihanja.

Z rednim tekom boste postali telesno sijajno pripravljeni.

…in še mnogo več. Kaj? To boste ugotovili sami!

Kako začeti s tekom na smučeh

Verjetno ste se odločili, da poskusite s tem športnim početjem, ker vas privlači narava, ali pa se vam zdi, da vam je gibanje na smučeh usojeno; no, morda pa je krivo vabilo prijatelja ali družinskega člana. Karkoli je že vzrok – v redu je!

Na začetku je bila smučina

Torej, kašen bi moral biti naš začetek? Najbolje je tam, kjer imajo dobro urejene tekaške proge, pa tudi kakšno kočo, kjer se lahko pogrejete ali okrepčate, pa seveda preoblečete.

Najbolje se je vključiti v tečaj smučarskega teka. Pomembno za pouk je, da poučujejo strokovno usposobljeni učitelji teka na smučeh. Dober tečaj, nekaj ur, je vreden toliko, kot cela sezona samoučenja, če ne še več! In še narobe se boste naučili teči in potem bo napake nemogoče popraviti…

Tečaji so super, bolje kot da vas uči prijatelj ali bog ne daj, družinski član. Veliko ljudem se je smučarski tek zameril, ker so se na snegu skregali s svojim učiteljem, ki to v resnici ni bil in so se vedli, kot bi bili doma – takrat, ko se kregajo, seveda…

Ne pričakujte preveč od prvega poskusa na tekaških smučeh. Prvi dan v sezoni je naporen tudi za izkušene smučarske tekače, kaj šele za vas, ki vas verjetno poleg pomanjkanja moči muči še slaba tehnika teka.

Pazite, da se s premalo tako telesne moči kot s preskromnim znanjem smučarskega teka ne odpravite na daljšo avanturo na tekaških smučeh. Če se boste precenili, bo to morda zelo neprijetna življenjska izkušnja in verjetno je, da si take tudi nikoli več ne bose želeli ponoviti. Kar pomeni, da bodo šle tekaške smuči v kot, če že ne v kurjavo…

Še enkrat poudarjamo: pojdite na tečaj smučarskega teka. Po navadi je tam zabavno, naučili se boste veliko, pa še družbo boste spoznali, ljudi, s katerimi se boste skupaj podali na tekaške steze.

Klasika ali ne

Za začetnike je seveda nujno osvojiti klasično tehniko. Ja, se splača, tudi če boste kasneje prestopili med ljubitelje drsalne tehnike (prosti slog). A tisto, kar velja v smučini za klasično tehniko, je osnova tudi za drsalno.

Začeti v klasiki pomeni možnost za hitro napredovanje v tehniki, najprej klasični in potem brez težav osvojite še drsalno.

Ko boste enkrat osvojili tako klasično tehniko kot prosti slog, ko boste svoje najljubše proge že velikokrat pretekli, takrat je čas, da se odpravite s tekaškimi smučmi v neokrnjeno naravo.

Ko si enkrat tam, takrat po svoje tudi letiš. Če ne na smučeh, pa v duši.