Štiri živila, ki neverjetno znižujejo krvni tlak

Visok krvni tlak ali hipertenzija je eden izmed več ključnih dejavnikov tveganja za bolezni srca. Običajno ga je težko odkriti, ker ni veliko vidnih znakov ali simptomov.

Dobra novica je, da je krvni tlak mogoče obvladovati s spremembami življenjskega sloga, kot so zmanjšanje stresa, telesna aktivnost, izogibanje cigaretam in zdrava prehrana.

Kar zadeva prehrano, zdravniki priporočajo uživanje predvsem rastlinske hrane in rib. Predlagajo omejitev nasičenih in transmaščob, alkohola, natrija, mastnega mesa in dodanih sladkorjev.

Vendar imajo nekatera živila ključna hranila ali edinstvene lastnosti, ki znižujejo krvni tlak. Dietetiki so odkrili več takih živil, ki jih priporočajo za zniževanje krvnega tlaka, a jih mnogi zanemarjajo.

Pesa

Ta korenasta zelenjava je bogata z nitrati, ki jih telo pretvori v dušikov oksid, kemično spojino, ki sprošča in širi krvne žile ter izboljšuje pretok krvi.

Nitrati tudi zmanjšajo količino dela, ki ga mora opraviti srce, da črpa kri skozi naš sistem. Priporočamo, da peso dodate solatam ali smutijem.

Krompir

Krompir, ki ga pogosto zavračajo, ker ima previsok glikemični indeks, je pravzaprav živilo, bogato s hranili, ki ga je vredno vključiti v dieto za dober krvni tlak.

En krompir vsebuje 515 miligramov kalija, ki pomaga telesu izločati natrij in zmanjšuje napetost v krvnih žilah, kar pomaga pri zniževanju krvnega tlaka. Poleg tega, ko ga pripravimo z lupino in kuhamo v olju, kot je oljčno ali avokadovo, dobimo v telo za srce zdrave vlaknine in maščobe.

Česen

Ne glede na to, ali ga imamo radi v prahu, izvlečku, olju ali celega, je vključitev česna v prehrano okusen način za znižanje krvnega tlaka.

Česen lahko pomaga znižati krvni tlak zaradi spojin, kot sta alicin in S-alil-L-cistein ​​(SAC). Lahko se borijo proti vnetjem, delujejo kot antioksidanti in širijo krvne žile, kar je dobro za pretok krvi.

Jagode

Mnogi so zmedeni in ne vedo, ali bi morali uživati ​​sadje, saj vsebuje sladkor. Vendar pa so jagode še posebno koristne za hipertenzijo.

Bogate so z antocianini in nekaterimi flavonoli. Antocianini so tisti, ki dajejo jagodam barvo in pomagajo preprečevati bolezni srca. Poleg tega je ena študija pokazala, da uživanje približno 150 gramov jagod na dan izboljša pretok krvi.