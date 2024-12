Soda bikarbona v službi lepote in zdravja: 8 izjemno koristnih nasvetov

Njena čudežna moč najde svojo uporabo skoraj v vsakem gospodinjstvu, bodisi pri čiščenju, kuhanju ali osveževanju.

A ste vedeli, da ima soda bikarbona pomembno vlogo tudi na področju lepote in zdravja?

Predstavljamo vam osem dragocenih nasvetov za uporabo tega koristnega praška.

1. Proti neprijetnemu vonju znoja

Večina industrijskih antiperspirantov blokira znojne žleze, kar lahko moti naravno čiščenje telesa in poveča tveganje za razvoj raka dojk zaradi prisotnosti aluminijevih soli in parabenov. Soda bikarbona uspešno odstrani neprijeten vonj znoja.

Na čisto in suho pazduho nanesite majhno količino sode bikarbone, ki zagotavlja svežino cel dan. Lahko si pripravite tudi naravni dezodorant na osnovi sode bikarbone.

2. Kopeli proti neprijetnemu vonju stopal

V 3 litre tople vode dodajte 3 žlice sode bikarbone in v tej kopeli po napornem dnevu namočite stopala. Redna uporaba te metode trajno odpravlja neprijeten vonj, hkrati pa poskrbi za mehka in gladka stopala.

3. Proti prhljaju

Prhljaj lahko učinkovito odpravite tako, da na mokro lasišče vtisnete sodo bikarbono. Nato lase sperite in osušite. Postopek ponavljajte pri vsakem umivanju las – šampon ni potreben. Sprva bodo lasje morda nekoliko suhi, vendar bodo kmalu postali mehki, prhljaj pa bo izginil.

4. Za sijoče, zdrave in svilnate lase

Pripravite domači šampon: v polovici kozarca vode zmešajte 1 žlico sode bikarbone, 1 jajce in 2 žlici alkohola ali domačega žganja. Mešanico nanesite na mokre lase, vmasirajte in sperite z vodo. Nato lase sperite še z zakisano vodo (v 1 liter vode dodajte 2 žlici alkoholnega kisa ali limoninega soka).

Dodajanje sode bikarbone vašemu šamponu odstrani ostanke laka in gela, lase naredi mehke ter jim povrne lesk. Svetli lasje bodo še svetlejši.

5. Piling za obraz

Zmešajte vodo in sodo bikarbono v pasto, lahko pa namesto vode uporabite čistilni gel za obraz. Za dodatni učinek dodajte še žličko medu. To mešanico uporabite za masažo obraza s krožnimi gibi, nato sperite in nanesite kremo.

6. Beljenje zob

Za bel nasmeh si umivajte zobe z mešanico sode bikarbone in soli v enakem razmerju. Rezultati bodo hitro opazni.

7. Proti neprijetnemu zadahu

Za boj proti neprijetnemu zadahu uporabite zgoraj opisano mešanico za beljenje zob (lahko brez soli). Postopek ponavljajte dnevno, neprijeten vonj bo popolnoma izginil.

8. Proti podočnjakom

Soda bikarbona lahko odpravi podočnjake in zabuhlost. Pripravite raztopino z 1 čajno žličko sode bikarbone v 100 ml tople vode ali čaja. Namočite vatirane blazinice in jih za 10–15 minut položite na predele pod očmi.

Z uporabo teh preprostih, naravnih metod lahko s pomočjo sode bikarbone izboljšate svojo lepoto in zdravje brez kemikalij.