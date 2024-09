Soda bikarbona za bistveno izboljšanje zmogljivosti

Navdušeni tekači in kolesarji namreč že nekaj časa zatrjujejo, da jim čajna žlička sode bikarbone pomaga, da lahko dlje vzdržujejo tempo.

Številni strokovnjaki sodi bikarboni sicer pripisujejo enak učinek kot placebu, vendar rezultati zadnjih raziskav potrjujejo nasprotno.

Jemanje poživil sega v čas pred našim štetjem. Plinij, Philostratus in Galen so pisali o uživanju zelišč, gob in bikovih jajc za večjo telesno zmogljivost.

Mehiškim Indijancem je pri maratonskem teku, dolgem 260 kilometrov, pomagalo uživanje pejotla. Po drugi svetovni vojni, ko sta znanost in z njo uporaba farmakoloških substanc prodrli tudi v šport, so bila najbolj priljubljena poživila amfetamini, ki so ohranjali budnost in povečali zmogljivost.

Pozneje so jih zamenjali anabolni steroidi, nato v osemdesetih letih hormon eritropoetin, za njim so postali bolj trendovski lokalni anestetiki in zaviralci beta, medtem ko je danes na pohodu kontroverzni in nevarni genski doping.

Poživila iz kuhinje

Poživila neposredno spodbujajo centralni živčni in srčno-dihalni sistem, zato jih športniki radi uporabljajo za preprečevanje utrujenosti in povečanje samozavesti, zlasti pri športih, ki zahtevajo vzdržljivost.

Učinek poživil, med katera sodi tudi, denimo, kofein v kavi in čaju, naj bi se kazal v zmanjševanju apetita in povečevanju napadalnosti.

Po izsledkih najnovejših raziskav naj bi na telo podobno delovala tudi soda bikarbona, ki je rahlo alkalna; njeno kemijsko ime je natrijev hidrogenkarbonat.

Ker dviguje vrednost pH v krvi in tako znižuje vsebnost kisline, je priljubljena ergogena substanca za povečanje storilnosti telesa. Zlasti med intenzivno, anaerobno aktivnostjo, kot sta tek ali plavanje, se namreč mlečna kislina najhitreje kopiči v mišicah in tako zvišuje kislost - to pa ogroža energijo metabolizma in procese v mišičnih celicah, ki se krčijo, kar (lahko) povzroči mišično izčrpanost.

Soda bikarbona za plavalce in tekače

V študiji Jonathana Follanda so plavalci, ki so uro pred plavanjem na 200 metrov zaužili sodo bikarbono, dosegali veliko boljši čas, in to v skoraj devetdesetih odstotkih; v povprečju so za sekundo in pol skrajšali svoj običajni plavalni čas.

Razlika se rekreativnim plavalcem verjetno ne zdi pomembna, za športno elito, kjer ima vsaka sekunda neprecenljivo vrednost in odloča o kolajnah, pa je lahko bistvena.

Folland sicer pri uživanju sode bikarbone svetuje previdnost, saj tovrstno poživilo lahko povzroči tudi neprijetne stranske učinke. Za optimalni učinek je treba zaužiti 20 gramov skupaj z vodo, uro pred aktivnostjo in na prazen želodec - ker pa je neokusna, jo večina takoj po zaužitju izbljuva. Mnogim postane slabo, boli jih želodec, pojavi se lahko diareja ali druge prebavne motnje.

Podobne rezultate so dobili tudi na ameriškem kolidžu športne medicine ACSM, kjer so proučevali atlete, predvsem tekače. Na teku na 800 metrov so veliko hitreje od posameznikov, ki so zaužili placebo, tekli tisti, ki so vzeli kapsulo z bikarbonatom. Vodja raziskave Ronald W. Deitrick je povedal, da so čas v povprečju izboljšali za kar 2,2 sekunde; to kaže na večjo hitrost in vzdržljivost tekmovalcev.

Poživilo prihodnjih olimpijskih iger?

Sodeč po omenjenih rezultatih bi bila soda bikarbona lahko dobrodošla za športnike v vseh disciplinah, v katerih je glavni poudarek na hitrosti. A ker kot vsako poživilo z umetnim povečevanjem zmogljivosti uničuje duha pravične igre, bi jo nekateri znanstveniki v tekmovalnem športu kljub temu radi prepovedali.

Folland pravi, da je ne bi priporočal tistim, ki gredo na aerobiko dvakrat na teden, prepovedal pa je tudi ne bi - če so dovoljeni športni napitki in ogljikovi hidrati, bi bila po njegovem mnenju lahko tudi soda bikarbona.

Njene dobre lastnosti so poznale že naše babice, v uporabi je bila kot pecilni prašek (sprošča se ogljikov dioksid), kot močno čistilo, dodatek zobni kremi za intenzivnejše beljenje zob, za blaženje težav zaradi cistitisa in celo za preganjanje smradu iz hladilnika.

Soda bikarbona se dobro kosa z drugimi naravnimi substancami, ki vplivajo na povečanje storilnosti, naj bo to kofein, čokoladno mleko, med ali češnjev sok.

Raziskovalci s kalifornijske univerze so ugotovili, da ena do dve skodelici kave pred odhodom v telovadnico lahko celo za šestdeset odstotkov odložita ali celo preprečita utrujenost po aktivnosti.

Čokoladno mleko naj bi stimulativno učinkovalo zaradi pravega razmerja beljakovin in ogljikovih hidratov; ti dobro nadomestijo izgubo energije med aktivnostjo, beljakovine pa gradijo mišično maso.

5 razlogov, zakaj bi morali začeti piti sodo bikarbono

1. Krepi prebavni sistem

Ker je soda bikarbona antacid, nevtralizira želodčno kislino. Poleg tega blaži zgago in spodbuja prebavo, kar želodec razbremeni plinov in napihnjenosti. Če ste nagnjeni k želodčnim težavam ali samo želite izboljšati svoje splošno zdravje, strokovnjaki svetujejo, da vsako jutro raztopite čajno žličko sode bikarbone v kozarcu vode, da pomagate vzdrževati zdravo ravnovesje pH v prebavnem sistemu za optimalno prebavo, minimalen refluks kisline in zdravo delovanje črevesja.

2. Telesu zagotavlja idealno pH vrednost

Čeprav je kislina nujna za prebavo hrane, lahko preveč kislo okolje v telesu povzroči resne bolezni, kot so artritis, osteoporoza in rak. Zato je tu soda bikarbona, ki telesu povrne idealno pH vrednost, preprečuje razvoj resnih bolezni.

Ta nestrupena snov se uporablja za zmanjšanje učinkov kisline in vnetij v telesu ter za zdravljenje večine bolezni. Je eno najboljših naravnih zdravil za uravnovešanje ravni pH v telesu in izboljšanje splošnega zdravja.

3. Zmanjšuje vnetje

Vnetje sklepov povzroča bolečine in stanja, kot je protin (sečna kislina se kopiči v urinu, krvi in ​​tkivih). Soda bikarbona odlično rešuje to vnetje.

4. Lajša okužbe sečil

Skupaj z veliko vode in brusničnim čajem bo soda bikarbona pomagala pri zdravljenju okužb sečil z zmanjšanjem kisline v urinu. Poleg tega se soda bikarbona priporoča pri zdravljenju ledvic.

V raziskavi, ki so jo opravili, so namreč pri 130 bolnikih s kronično ledvično boleznijo, ki so poleg rednega zdravljenja dnevno uživali sodo bikarbono, uspeli za dve tretjini upočasniti propadanje ledvic v primerjavi s tistimi, ki je niso jemali.

5. Daje telesu energijo

Če intenzivno telovadite, se bo mlečna kislina kopičila v mišicah, kar bo povzročilo bolečine in utrujenost. Če želite telesu dodati energijo, zmešajte četrt čajne žličke sode bikarbone, 1 čajno žličko morske soli, 2 žlici medu, 1 žlico limoninega soka in 4 kozarce vode. Pijte to tekočino ves dan in hitro boste opazili pozitivno spremembo na energijski ravni.