Smučajmo vsi, čeprav gredo cene dnevnih vozovnic v nebo

Na naši spletni strani, vodniku po rekreaciji in mediju z dvajsetletnim stažem v seznanjanju javnosti o športni rekreaciji, zdravju in športni opremi, smo vsako leto posvetili precej prostora alpskemu smučanju, slovenskemu nacionalnemu športu.

Pred mnogimi leti smo v Slovenskih novicah pripravljali teste smuči, na katerih so bili preizkuševalci smuči taki smučarji, kot so nekdanja šampiona Mateja Svet in Bojan Križaj, demonstrator Sandi Murovec, ki piše smučarske knjige in ustvarja smučarske filme, tudi s Tino Maze, in drugi.

Upamo, da bodo časi tako v naravi, s snegom, kot v gospodarstvu, z našim standardom, taki, da se bomo testov lahko znova lotili.

Zgodilo se je namreč, da prav o smučanju in smučeh, se pravi o rekvizitih slovenskega nacionalnega športa, tudi graditelja identitete naroda in morda po mnenju nekaterih najbolj snežno belo gorečih in govorečih celo samostojnosti države, danes vemo neprimerno manj kakor o tekaški obutvi, kolesih, pohodni opremi.

To ni dobro. Zato pri Poletu 02 poskušamo tako obveščati bralce, kaj se pod kakšnim imenom kakšnega izdelovalca smuči skriva (v dobrem pomenu besede), kot tistim v smučarski industriji pomagati prebroditi manj prijazne čase. Skratka, zavedamo se realnosti v gospodarstvu in tudi zato bomo tokrat poskušali zadevo izpeljati tako, da bo čim bolj koristna za potrošnike in za zastopnike in proizvajalce smuči.

Tako smo se v uredništvu odločili, da bomo na samem začetku zime spet skušali osvežiti spomin tistim, ki že dolgo niste smučali ali pa ste, a se niste prav dosti zanimali o novostih v tej krasni športni rekreaciji.

Smuči so tehnološki čudež, ki napreduje iz sezone v sezono. Danes ni prav lahko kupiti novih smuči. Ne samo zaradi visokih cen, ne sploh ne, ampak zaradi raznolikosti in ogromne ponudbe.

Osvežimo znanje in poglejmo, kakšne alpske smuči nam trgovci ponujajo danes

– smuči za lepo urejene terene

Ko je smučanje en sam užitek, saj je pod nami vse urejeno, poteptano, ne preveč trdo. Ko je treba zgolj zaviti in uživati v naravi.

– ženske smuči za lepo urejene terene

Ja, ženske so iz drugega sveta kakor moški. Hvala bogu, da je tako. Tudi smučajo drugače. In da bi smučale po svoje in uživale, poznamo smuči prav zanje.

– najprimernejše smuči za tiste, ki dolgo niso smučali, a bi spet radi začeli.

No, zdaj smo pa tam, kjer nas je Slovencev veliko. Včasih smo smučali vsi. Potem nekaj manj. Potem veliko manj. A veselje je ostalo. Spet bi šli na sneg. Morda imamo v nogah še staro tehniko, a to ni pomembno – le na sneg je treba, vse drugo pride dobesedno izpod nog.

– vsestranske (all mountain) smuči

To so tiste smuči, ki jih lahko uporabljamo na različnih terenih in v različnih razmerah.

Največji smučarski centri so že začeli predprodajo smučarskih vozovnic

Redne cene vozovnic za odrasle bodo letos večinoma presegle 40 evrov. Glavni krivec za tako vrtoglave cene, je predvsem posledica visoke rasti cen energentov v zadnjem obdobju. Tako pravijo lastniki slovenskih smučišč.

Zaenkrat nismo gledali koliko stanejo dnevne vozovnice v sosednji Avstriji, na primer, vendar morate vedeti, da na najbolj znanih smučiščih segajo tudi do 75 evrov. Ampak, smučajmo raje doma.

Prepričani smo, da lahko tako smučarski šport dobro približamo potrošnikom in to že v tej zimi, torej preden bo padel sneg. Tako kot je prav in kot je bilo včasih.

Verjamemo, da smučanje lahko vrnemo tja, kamor spada: na vrh priljubljenosti v rekreaciji, in to sploh ne zgolj pozimi. Kot verjamemo, so časi taki, da je povsem razumljivo, da je treba stopiti skupaj, saj lahko le skupna prizadevanja stvari postavijo tako, da bodo dobre za čim več ljudi. Tudi v »trgovini«.

Seveda pa, še enkrat, upamo, da bo spet prišel čas, ko se bodo vse smuči znašle na pravem, neodvisnem testu, kot je to včasih v Delovi hiši že bilo. In bi moralo biti.

No, dobro je tudi, da bralci Poleta vedo to: vsi, ki smo jih povabili, da v prihodnje predstavijo svoje smuči, so to z veseljem tudi obljubili. Ni hudir, da se iz tega ne bi izcimilo nekaj dobrega in to čim prej!

Da bi spet vsi smučali ...