Menite, da vadite pravilno? Šport na rekreativni ravni je tako lahko tudi nezdrav

Ste eden izmed tistih, ki spremljate trende o zdravem načinu življenje? Ali ste vendarle med posamezniki, ki so se izgubili v poplavi različnih informacij iz tega področja?

Za laika je danes, ob vse večjem porastu informacijske tehnologije, težko najti tiste informacije, ki so zanj pravilne. Dejstvo je, da lahko žal tudi nepravilna izvedba treningov pušča dolgoročno negativne posledice.

Šport na rekreativni ravni je tako lahko tudi »nezdrav«, če se ne izvaja strokovno in kvalitetno. Na strokovnih dogodkih, kot je kongres Fitnes zveze Slovenije, so vedno udeleženci najboljši slovenski trenerji, žal pa ni tistih, ki se v večini primerov zelo dobro promovirajo na različnih družabnih omrežjih, a bi jim tovrstno znanje močno koristilo, saj bi s tem pripomogli, da bi njihovi sledilci prejeli pravilne informacije o zdravi vadbi.

Trendi na področju prehrane rekreativcev in športnikov

Veliko je oseb, ki so zaradi napačnih informacij ali nasvetov zmedeni, obupajo in se posledično znajdejo na stari poti: nepravilnega in nezdravega načina življenja.

Preko rednih letnih kongresov, ki jih organizira Fitnes zveza Slovenije, se razblinjajo tovrstna napačna prepričanja. Na kongresu so tako z domačimi kot tujimi predavatelji poglobljeno razpravljali o različnih aktualnih tematikah: Kateri so dobri viri železa v prehrani in kako se soočiti s slabokrvnostjo?

S katerimi najpogostejšimi izzivi se običajno soočamo pri izgubi odvečnih kilogramov in ali je vsak čas pravi čas za hujšanje? Kakšen je najbolj optimalen način za vračanje v športno treniranje po operaciji medvretenčne ploščice sprednje križne vezi?

Na kaj je še posebej potrebno paziti glede prehrane v obdobju menopavze? Kako prehrana vpliva na holesterol? Ekscentrični tip izvedbe ponovitev pri vadbi za moč.

S katerimi najpogostejšimi izzivi se običajno soočamo pri izgubi odvečnih kilogramov in ali je vsak čas pravi čas za hujšanje? FOTO: Fitnes-zveza-si

Problem prekomerne telesne teže je vedno bolj razširjen, v izogib temu sta še kako pomembna pravilno gibanje in pravilna prehrana, ter seveda dejstvo, da informacije sprejemamo od tistih, ki so strokovnjaki za posamezno področje.

Predsednik Fitnes zveze Slovenije Tomaž Kucler ob tem dodaja: »Za vse, ki delujejo na področju podajanja vsebin o zdravem načinu življenja, pravilni vadbi, »popolnih idealih« in zdravi prehrani je zelo pomembno, da se udeležujejo tovrstnih kongresov kot je naš, saj s tem pridobijo najnovejše informacije, raziskave, s strani vrhunskih strokovnjakov, ki so aktivni tako na teoretičnem kot praktičnem področju. S tovrstno udeležbo skrbijo za dopolnjevanje svoje strokovnosti, izmenjujejo izkušnje, ter gradijo na sebi.«

Vsekakor je področje zdravega načina prehranjevanja in življenja, vedno bolj aktualno, zato žal nemalokrat nekateri posamezniki ali organizacijo to izkoriščajo z željo po zaslužku.

Na Fitnes zvezi Slovenije želijo, da bi bili vsi rekreativci v zadostni meri informirani o tem, kako pomembno je, da trenirajo s strokovno izobraženo ali usposobljeno osebo, ter tako pridobijo relevantne informacije in znanja. S tem, ko boste preverili svojega trenerja, vadbenega vzornika boste poskrbeli za svoje zdravje dolgoročno!