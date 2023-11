Skoraj nič ne jem, a se vseeno redim. Zakaj?

Ste nenadoma začeli pridobivati ​​na teži, a ne jeste veliko? Ugotovite, kakšni so možni vzroki, nato pa začnite proces zdravega hujšanja s pravilno prehrano in življenjskim slogom.

Stres

Tako akutni kot kronični stres lahko povzročita nenadno povečanje telesne teže. Ko ste pod stresom, vaše telo sprošča kortizol, stresni hormon, ki lahko povzroči povečan apetit in željo po visokokalorični, tolažilni hrani.

Poleg stresa lahko opazite tudi simptome, kot so nespečnost, utrujenost, težave z dihanjem, prebavne težave, bolečine v mišicah, glavoboli in podobno.

Žal lahko vsi ti simptomi spodbujajo tudi pridobivanje telesne teže, piše na spletni strani zivim.hr.

Hipotioriza

Hipotiroidizem je motnja, pri kateri ščitnica ne izloča dovolj ščitničnega hormona in lahko povzroči nenadno povečanje telesne mase.

Ščitnični hormoni igrajo ključno vlogo pri uravnavanju metabolizma in kadar jih ni dovolj, se metabolizem upočasni, kar vodi do povečanja telesne teže. Drugi simptomi hipotiroidizma vključujejo utrujenost, nestrpnost do mraza in izpadanje las.

Menopavza

Menopavza je naravni del procesa staranja pri ženskah. Pogosto je povezana s povečanjem telesne mase, nastopi hormonsko neravnovesje, ki je v menopavzi pogosto, zlasti zmanjšanje ravni estrogena. To vodi do povečanja telesne teže, zlasti v predelu pasu. Tako nenadno povečanje telesne mase ni samo frustrirajoče, ampak lahko tudi poveča tveganje za bolezni srca.

Pomanjkanje spanja

Spanje je ključno za ohranjanje zdrave telesne teže. Nenehno pomanjkanje spanja lahko poruši hormonsko ravnovesje telesa, predvsem hormonov, ki uravnavajo apetit in presnovo.

Raven grelina, hormona, ki spodbuja občutek lakote, se ob nespečnosti poveča, medtem ko se raven leptina, hormona, ki signalizira sitost, zmanjša. To neravnovesje sčasoma vodi v prenajedanje in povečanje telesne mase.

Antidepresivi in steroidi

Zdravila, kot so antidepresivi in ​​steroidi, lahko prispevajo k nenadnemu povečanju telesne teže. Antidepresivi, zlasti selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI), lahko povzročijo povečan apetit in zmanjšano sposobnost občutka sitosti, kar lahko povzroči prenajedanje in povečanje telesne mase.

Po drugi strani pa lahko steroidi povzročijo zadrževanje vode in povečajo telesno maščobo.

Cushingov sindrom

Cushingov sindrom je redka bolezen, ki jo povzroča čezmerno izločanje kortizola, hormona, ki uravnava različne telesne funkcije, vključno s presnovo in imunskim odzivom.

Če je raven kortizola previsoka, lahko pride do znatnega povečanja telesne teže, zlasti v predelu obraza, vratu in trebuha.

Drugi simptomi Cushingovega sindroma vključujejo tanjšanje kože, nagnjenost k modricam in mišično oslabelost.

Sindrom policističnih jajčnikov

Sindrom policističnih jajčnikov je hormonska motnja. Lahko povzroči preskakovanje ali neredne menstruacijske cikluse, neplodnost, akne, prekomerno poraščenost in povečanje telesne mase.

Sindrom policističnih jajčnikov poruši hormonsko ravnovesje v telesu in povzroči spremembe v presnovi, kar ima za posledico inzulinsko rezistenco, povečano kopičenje maščob in večjo lakoto. Posledica je lahko višji indeks telesne mase.