Seks je lep, ne pa povsem enostaven šport

Da se razumemo; spolnost ni šport! Ljubezen je zapleteno čustvo, ki vas spremeni kot osebo in vam da občutek, da ste na vrhu sveta.

Vendar pa to ne traja večno. V prvem letu zaljubljenosti je raven hormona serotonina v vašem telesu zelo visoka. Pravzaprav je serotonin krivec za vašo obsesivno navezanost na partnerja.

Po enem letu pa se serotonin spet začne zniževati. Kljub temu pa to še ni konec pravljice. Ko se serotonin izenači, se v telesu sprosti hormon oksitocin, ki vam omogoči, da začutite zrelejšo in mirnejšo obliko ljubezni.

Vendar si vsake toliko časa želite, da bi se serotonin spet povečal. Ko se to zgodi, morda pomaga nekaj skrivnosti za boljše ljubezensko življenje.

Napisana romantika

Pošljite sporočila. Se spomnite, ko je bil začetek vajinega razmerja in sta si vso noč pošiljala sporočila? Občutek je bil neverjeten, kajne?

Čeprav vam tega ni treba početi do konca življenja, je koristno, da partnerju pošiljate podporna in romantična sporočila, da bo vedel, da mislite nanj.

Če imata na primer sestanek, jima pošljite sporočilo veliko sreče.

Oko sokolovo kot ljubezen

Vzpostavite očesni stik. Morda se sliši nekoliko neumno, vendar vzpostavljanje očesnega stika krepi vajino razmerje in razvija pozitivne občutke vzburjenosti. V začetnem letu razmerja ste morda preživeli ure in ure, ko ste partnerju zrli v oči. To lahko počnete tudi zdaj, ko sedite skupaj ali se pogovarjate.

Kaj pa, če bi …

Skupaj preizkušajte nove stvari. Ste si vedno želeli poleteti z jadralnim padalom? Vzemite s seboj partnerja.

Je vaš partner velik oboževalec nekega pevca? Presenetite ga z vstopnicami za koncert.

Če bosta skupaj počela nove stvari, si bosta ustvarila spomine in doživela tisto vzdušje, zaradi katerega ste se v to osebo sploh zaljubili. Pogosto se zgodi, da obtičimo v rutini vsakdanjega življenja, vendar si vzemite čas tudi zase.

Ni kaj, pogovor je zakon

Komunicirajte. Komuniciranje lahko spremeni ali uniči vaše razmerje. Partnerju povejte, kaj potrebujete. Če boste čakali, da bo uganil, se lahko zgodi, da bodo stvari neprijetne, ali pa boste morali predolgo čakati, da boste dobili željo svojega srca.

Nekateri ljudje niso dobri pri sprejemanju namigov. Vendar ne bodite užaljeni ali jezni na partnerja. Namesto tega mu neposredno povejte, kaj potrebujete.

Spremenite se v uho

Bodite dober poslušalec. Poslušanje je v razmerju enako pomembno kot govorjenje. Ko partnerju prisluhnete, spoznate stvari, ki ga morda vznemirjajo. To vam omogoča tudi vpogled v njegov um in kako lahko z njim vzpostavite globljo povezavo.

Ni nujno, da se s partnerjem vedno strinjate, vendar je spoštljivo poslušanje bistvenega pomena za spoštljiv in vzajemno razumevajoč odnos.

»Šithepns«, pa kaj?

Ne ignorirajte konfliktov. Konflikti in nesoglasja so del tudi najsrečnejših razmerij. Ne potiskajte stvari pod preprogo, saj se bodo še naprej kopičile in razkrile ob najslabšem možnem času. Namesto tega konflikte rešujte s komunikacijo.

Prepričajte se, da partnerja poslušate in ne delite le svoje strani zgodbe. Ne pozabite, da oba delata proti problemu in ne drug proti drugemu.

Ljubezenski Božiček

Podarite darila. Obdarovanje ne bi smelo biti omejeno na prva dva ali tri valentinove in rojstne dneve, ki jih preživita skupaj. Navadite se, da svojemu partnerju vsake toliko časa podarite majhna in premišljena darila.

Ni treba, da je to nekaj velikega in dragega. Bolj, ko je nekaj uporabno, bolj se prejemnik počuti bližnjega vam.

Draga darila niso nujno način, da nekoga osvojite.

Dotiki, dotiki

Vadite dotikanje. Zdaj pa se pogovorimo o nekaj nasvetih za izboljšanje vašega spolnega življenja. S starostjo se vaši spolni odzivi upočasnijo. Poleg tega se lahko zgodi, da ko se navadite slediti istemu vzorcu, več let v postelji ne poskusite ničesar novega. Včasih lahko to seksu odvzame ostrino.

Vadite dotikanje s partnerjem, da bi ponovno obudili telesno bližino, ne da bi nanj pritiskali. Najpreprostejši način je, da partnerja prosite, naj se vas dotika tako, kot si želi, da bi se ga dotikali.

Za to lahko najdete tudi več priročnikov in knjig za samopomoč. Tako boste lahko razumeli, kakšen pritisk želi, da izvajate, katera področja se rad dotika in kako naj se jih dotikate.

Postanite pravljičar

Delite fantazije. Če se sramujete povedati partnerju o svojih spolnih fantazijah, si jih zapišite. Spomnite se filmskih prizorov ali knjig, ki so vas vzburili. Partnerju povejte o teh mislih in preverite, ali se z veseljem pridruži.

Morda se za noč nastanite v hotelski sobi ali odidite za konec tedna, da spremenite okolje in si zagotovite bolj izvirno izkušnjo.