Robert pripeljal na Bled 250 kilogramskega tuna

To je bila uvertura dogodka, javnega razkosanja tuna, ki ima še posebej pri Japoncih veliko kulinarično slavo. Vse se je dogajalo pred restavracijo Arroi, ki slovi po tajski kuhinji in svežih sušijih.

Z opaznim nasmehom je vse to spremljal in dirigiral poslovnež Danijel Katrašnik, ki se je, skupaj s partnerji, pred tremi leti odločil, da ponudi domačim in tujim gostom azijsko kulinariko s poudarkom na tajski hrani in svežimi sušiji.

Pred leti je že kupil pri Robertu tuna, a tokratni je res kapitalni. Ribič, 48-letni Robert Renninger se profesionalno ukvarja s tuno lovstvom od leta 2016 na Hrvaškem. Je edini Slovenec s tovrstno profesionalno licenco.

Tuna je ulovil v ponedeljek okoli 20 navtičnih milj zahodno od Rovinja, na meji Hrvaške z mednarodnimi vodami. Po dveh urah je tuna toliko utrudil, da sta ga s sodelavcem lahko spravila na 4 metre široko in 12 metrov dolgo ribiško ladjo.

»Oče me je že kot otroka navajal na ribištvo. Pri 15 letih sem se potapljal in lovil ribe s podvodno puško. Naredil sem izpit za inštruktorja potapljanja. Nekaj časa sem se potapljal za italijansko podjetje. Kasneje sem se najprej lotil najprej športnega lova na tune in zdaj je to moj poklic. Težko opišem, kaj mi pomeni zvok, ko na palicah zaigra najlepšo melodijo mlinček z navitim laksom. Veste, ta zvok te zasvoji. Jaz živim le še zanj,« pripoveduje ribič, ki je pred tremi leti potegnil na ladjo že tuna težkega 280 kilogramov.

A je tokratni, star okoli 20 let, najtežji modroplavutni tun ulovljen letos v Jadranskem morju. Najtežji doslej izvlečen iz morja je tehtal kar 357 kg.

»Takoj smo naredili vse za tokratnega, saj je treba ribo hitro očistiti in jo obleči v led,« doda, tudi z japonskimi noži za razrez, spretni Ljubljančan.

Kljub slabemu vremenu se je zbralo na terasi restavracije Arroi veliko prijateljev ribiča in kupca. Prišel je tudi primorski alpinist, Mitja Lo Duca, ki se je v kleteh vinogradov v Svečini naučil pridelave in negovanj štajerskih vin. V Trenti ima Kekčevo domačijo.

Ribič Robert je demonstriral veščine razkosavanja tuna, ki bo zagotovo kar nekaj tednov v ponudbi na jedilnikih restavracije. S staranjem meso tuna pridobi še bolj plemenit okus - omami.

Oba tajska kuharja sta takoj demonstrirala izdelavo sušijev sočne tune in še drugih specialitet.

Na Bledu že dolgo ni bilo takega prepleta vonjev po morju, ki ga je prinesel tun, in hkrati arom tajske kuhinje.

