Prepoznajte prve znake demence: 5 preprostih testov, ki razkrivajo tveganje

Demenca je skupno ime za različna stanja, ki vplivajo na kognitivne funkcije, kot so spomin, razmišljanje in odločanje. Za diagnozo demence se uporablja kombinacija kliničnih pregledov, kognitivnih testov, slikovne diagnostike in laboratorijskih analiz.

Zdravnik najprej zbere podrobne informacije o simptomih pacienta, s težavami s spominom, vedenjskimi spremembami in težavami pri vsakodnevnih opravilih. Pomembno je tudi razumevanje družinske anamneze, saj imajo nekatera stanja genetsko komponento.

Po ocenah trenutno na svetu okoli 55 milijonov ljudi trpi za Alzheimerjevo demenco, do leta 2050 pa naj bi se ta številka povečala na približno 140 milijonov.

Demenca ni ozdravljiva, vendar lahko njeno zgodnje odkrivanje upočasni njen napredek in pomaga ohranjati kognitivne sposobnosti v prihodnosti.

Za oceno kognitivnih funkcij se uporabljajo standardizirani testi, ki merijo spomin, jezikovne sposobnosti, pozornost, prostorsko orientacijo in izvršilne funkcije.

Stojte na eni nogi

Ta test ocenjuje ravnotežje in motorično koordinacijo. Če oseba, ki nima težav z gibljivostjo, težko stoji na eni nogi vsaj 30 sekund, je to lahko znak večjega tveganja za demenco ali možgansko kap. Takšne težave so lahko pokazatelj subtilnih pomanjkljivosti v delih možganov, ki nadzorujejo ravnotežje in motorične sposobnosti.

Narišite uro

Ta naloga se zdi preprosta, a poskusite narisati analogno uro z določenim časom. Težave pri risanju ure lahko kažejo na težave z organizacijo prostora, koncentracijo ali načrtovanjem, kar je pogosto prisotno pri Alzheimerjevi bolezni. Če imate težave z natančnim izvajanjem te naloge, je to lahko opozorilni znak tveganja za demenco.

Preverite voh

Zgodnja demenca pogosto prizadene vohalni center možganov, ki je odgovoren za prepoznavanje in obdelavo vonjev. Izguba voha je lahko znak nevrodegenerativnih sprememb, kot se pojavljajo pri Parkinsonovi ali Alzheimerjevi bolezni.

Rešujte nalogo med hojo

Ta test ocenjuje sposobnost osebe, da hodi in hkrati rešuje kognitivno nalogo, na primer šteje nazaj. Težave pri izvajanju te naloge lahko kažejo na oslabljeno izvršilno funkcijo ter težave s spominom ali pozornostjo.

Preverite svoj besedni zaklad

Poskusite v eni minuti našteti čim več živali. Težave pri spominjanju besed v določenem času lahko kažejo na kognitivni upad. Takšne težave so značilne za osebe z Alzheimerjevo boleznijo ali frontotemporalno demenco.

Če pri katerem koli od teh testov zaznate težave, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom. Zgodnje odkrivanje demence omogoča učinkovitejše upravljanje bolezni in boljšo kakovost življenja.