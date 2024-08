To zahrbtno bolezen lahko preprečimo ali vsaj upočasnimo

Demenca je sindrom, skupek simptomov, ki opisuje vsako stanje, za katero so značilni nenormalno in izrazitejše slabšanje spomina ter okrnjenje sposobnosti mišljenja, načrtovanje, sprememba osebnostnih lastnosti, slaba orientacija v času in prostoru, pa tudi slabše razumevanje, računanje, govorno izražanje, učenje in presoja. V Sloveniji je danes približno 43.000 oseb z demenco, do leta 2050 bo število po napovedih naraslo na 85.000, navajajo na spletni strani edemenca.si.

Ena od nalog, s katerimi testiramo demenco, je štetje od 20 do 1.

Nedavna raziskava ugotavlja, da bi polovico primerov demence lahko ljudje preprečili sami zgolj z bolj zdravim in okolju bolj prijaznim načinom življenja. Navodila so preprosta: jejmo manj, bodimo aktivni, zmanjšajmo vnos alkohola in cigaret ter poskrbimo za možgansko aktivnost. Z upoštevanjem teh navodil se ji lahko glede na rezultate študije izognejo celo ljudje, pri katerih obstaja genetsko tveganje zanjo.

Strokovnjaki se trudijo najti zdravilo zanjo, nedavno pa so predstavili krvni test, s katerim bo z 90-odstotno verjetnostjo mogoče določiti, ali je nekdo nagnjen k nastanku demence ali ne. Revolucionarna metoda bo omogočila, da bodo pacienti lahko začeli jemati zdravila že v zgodnejši fazi bolezni, kar je pomembno, saj so takrat bolj učinkovita.

Znak demence je tudi zamenjava vzorcev ali odsevov za druge reči.

»Ljudje še vedno mislijo, da je demenca neizogibna, obstaja ideja, da bo nekdo zbolel ali pa ne in da glede tega ni mogoče storiti ničesar,« pravi Hilary Evans-Newton, glavna raziskovalka tega pojava v Veliki Britaniji, ki poudarja, da se ji lahko izognemo, če dolgoročno in redno sledimo zapovedim zdravega življenja.

Verjetnost za njen pojav povečuje tudi slab zrak.

Dejavniki tveganja, ki vplivajo na pojav demence, so med drugim visok krvni tlak, debelost, uživanje alkohola, kajenje, premalo gibanja, sladkorna bolezen, možganske poškodbe, socialna izolacija, izguba sluha, depresija, neohranjanje aktivnosti možganov in tudi onesnažen zrak. Povezava je znanstveno dokazana.

Javnozdravstvena prioriteta

Obstaja več vrst demence. V Sloveniji je najpogostejša alzheimerjeva bolezen, navaja demenca.si. Demenca povzroča neozdravljivo odmiranje živčnih celic v možganih. Zakaj nastane, ne vemo. Svetovna zdravstvena organizacija je demenco še pred epidemijo razglasila za javnozdravstveno prioriteto.

In kako jo prepoznati? Če se nekdo ne more naučiti novih stvari, se težko osredotoči na eno samo nalogo, ima težave s sodelovanjem v pogovoru, postane nenavadno žalosten ali prestrašen brez pravega razloga, ima morda demenco. Znak je tudi zamenjava vzorcev ali odsevov za druge reči. Tako lahko na primer oseba z demenco modre ploščice zamenja za vodo. Prav tako lahko ne prepozna določenih predmetov oziroma jih zamenja za druge. Misli denimo, da je daljinski upravljalnik za televizijo v resnici mobilni telefon. Pogosto se ne more spomniti besede za določen predmet in reče kar 'tisto'.

Dobra socialna mreža zmanjša možnost za pojav bolezni. FOTO: Piksel/Getty Images

Najnovejša metoda za prepoznavanje nagnjenosti k demenci je krvni test. FOTO: Martin Zubiria Kage/Getty Images

Test za demenco, ki ga uporabljajo zdravniki, je leta 1983 razvil dr. Patrick Brooke. Obsega vprašanja o tem, katerega meseca smo, katero leto je, koliko približno je ura, ter naloge, kot sta poimenovanje mesecev v obratnem vrstnem redu ter štetje od 20 nazaj.