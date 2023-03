Predstavitev kolesa: Namig za gravel klasiko

»Povsem novi Specialized Diverge je pripravljen na gravel avanture. Z njim boš lahko pobegnil iz mesta, se vozil po asfaltnih, makadamskih in tudi bolj grobih podlagah ter pri tem in užival v večjih hitrostih in dosegal večje razdalje.« Piše v Specializedovem katalogu.

Kolo je vsestransko, hitro, stabilno in zmogljivo, omogoča hitro in odzivno vožnjo, ki ti bo vlivala samozavest tudi takrat, ko bo teren bolj grob.

»Diverge ima popolnoma prenovljeno geometrijo z daljšim dosegom in položnejšim kotom vilice, a tako kot prejšnji modeli ohranja precej nizko os pogona. Nova geometrija omogoča hitro vožnjo po grobih terenih in hkrati ohranja veliko stabilnosti, nadzor nad kolesom ter vodljivost.« Je povedal zgovorni prodajalec koles v eni izmed slovenskih kolesarskih prodajaln, ki ima dobro zalogo gravel koles.

Kolo se lahko pohvali z zelo širokim prostorom za namestitev pnevmatik, in sicer je okvir narejen tako, da kateri koli model omogoča namestitev dimenzij 700x47c ali 650bx2,1". Vsi modeli imajo mnogo nastavkov (tudi na zgornji cevi in vilici), ki omogočajo montažo bidonov, potovalnih torb in prtljažnikov, zato je Diverge, kot pravijo pri Specialized-u »odlično potovalno kolo«.

Diverge E5 Elite ima lahek in trpežen okvir iz aluminija E5 Premium in lahke karbonske vilice Fact za večjo vodljivost, togost in nizko težo celotnega kolesa. Za natančno in zanesljivo prestavljanje skrbijo komponente Shimano GRX 400 z 2x10 prestavami. Alu obroči Axis Elite ter plašči Pathfinder Sport 700Cx38c pa zagotavljajo učinkovito vožnjo po asfaltu ter vsestranskost na grobi podlagi. Hidravlične disk zavore Shimano GRX RX400 pa ti bodo varnost in udobnost še povečale, saj prinašajo učinkovito, stalno in zanesljivo zavorno moč, ne glede na teren ali razmere.