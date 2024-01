Pravi čevlji za odpravo bolečin v kolenih

Ko čutimo bolečino v kolenih, si samo želimo, da izginejo. Da lahko hodimo, ne šepamo, da je naše življenje nemoteno.

Zdravniki so enotni, da je veliko več odvisno od naših čevljev, kot pa smo vedeli do zdaj.

Raziskovalci so spremljali 164 ljudi, starih 50 let ali več, z zmernim ali hudim artritisom kolena. Polovici skupine so dali stabilne, podporne čevlje z debelimi podplati, ki se niso veliko upognili.

Drugi polovici so dali ploske čevlje s tankimi, fleksibilnimi podplati, za katere nekateri verjamejo, da so celo boljši in udobnejši, saj omogočajo bolj naravno gibanje noge in stopala.

Obe skupini sta nosili dodeljene čevlje šest ur na dan, takrat so bili stalno na nogah. Po šestih mesecih so ugotovili, da ima prva skupina veliko manj težav oziroma bolečin v kolenih.

Torej, če imate bolečine v kolenu, nadaljujte hojo – v trdih čevljih. In to je morda najbolje storiti kar na začetku leta – ker se po začetku leto pozna. Zdrava stopala so neprecenljiva …

Dobro zdravje stopal je bistvenega pomena za aktivno življenje. S 26 kostmi, 33 sklepi in več kot 100 mišicami, vezmi in kitami so stopala neverjetno kompleksna. So zapleten in čudovit del našega telesa. In služijo kot temelj za celotno telo v smislu podpore, ravnotežja, drže in splošnega dobrega počutja.

Kaj lahko stopala na splošno povedo o zdravju?

Stopala nam lahko veliko povedo o osnovnih zdravstvenih težavah, preden se pojavijo kjer koli drugje. Od mravljinčenja in otrplosti do bolečin v sklepih ali razjed stopala kažejo simptome, na katere se lahko osredotočite, preden postanejo resnejši problem.

Zato velja za stopala poskrbeti z najboljšo mogočo obutvijo.