Najprej moramo pojasniti kaj prenajedanje sploh pomeni. Prenajedanje vključuje hitro prehranjevanje velikih količin hrane, tudi ko nismo lačni, in nadaljevanje uživanja hrane kljub občutku sitosti.

Prenajedanje pogosto ni povezano le z lakoto, temveč tudi s čustvi, kot so stres, žalost, dolgčas ali tesnoba. Ljudje se včasih obračajo k hrani kot načinu za obvladovanje čustev ali kot načinu za izogibanje neprijetnim občutkom.

Znaki prenajedanja lahko vključujejo:

Hitro uživanje hrane brez zavedanja okusa ali občutka sitosti.

Uživanje hrane tudi, ko ste že siti.

Skrivanje hrane ali sram zaradi količine, ki jo jeste.

Občutek krivde ali obupa po obroku.

Ponavljajoče se prenajedanja, ki vodijo v povečanje telesne mase

Prenajedanje ima skoraj vedno negativne posledice za zdravje, vključno s prekomerno telesno težo, debelostjo, težavami s prebavo, povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni, sladkorno boleznijo tipa 2 in težavami s samopodobo.

Zdravljenje prenajedanja lahko vključuje terapevtske pristope, kot so kognitivno-vedenjska terapija, terapija z zdravili, prehransko svetovanje in podpora skupin za samopomoč. Pomembno je razumeti vzroke za prenajedanje in se naučiti zdravih strategij za obvladovanje prehranjevalnih navad in čustev.

Nekateri zdravniki trdijo, da pojemo trikrat več, kot potrebujemo

Kilogrami, ki jih naberemo, na primer med prazniki, vplivajo na letno povečanje telesne mase tudi do 50 odstotkov. Še posebej smo šibki pri tradicionalnih jedeh, pojemo 2- do 3-krat večje porcije svinjine in jagnjetine.

Potrebe odraslih po energiji so odvisne od več dejavnikov, kot so starost, spol, telesna masa in telesna aktivnost, pa tudi od splošnega zdravja. Tako se na primer zmerno aktivnemu moškemu primerne telesne mase priporoča povprečno 2500 kilokalorij na dan, ženski pa 2000 kilokalorij na dan.

Čeprav je te smernice enostavno upoštevati skozi vse leto, med prazniki večina ljudi zlahka popusti. Po razpoložljivih podatkih iz Velike Britanije lahko dnevni vnos kilokalorij med počitnicami za posameznike doseže 6000 kilokalorij, kar je 2- do 3-krat več od dnevnih energijskih potreb.

To nas ne bi smelo presenetiti, saj je za praznike značilno več prostega časa za sprostitev in počitek, a tudi večja dostopnost hrane, medtem ko je stopnja telesne aktivnosti pogosto zmanjšana in ne prispeva k porabi kalorij.

Sestavine za povečanje telesne mase

Ljudje pogosteje hodimo na družabne dogodke, ki jih vedno spremlja velika izbira in količina hrane, k vsemu temu pa pripomore tudi uživanje alkoholnih pijač, ki so tudi izdaten vir energije.

V reviji Journal of Obesity je bilo objavljeno, da znaša povečanje telesne teže med prazniki v povprečju od 0,4 do 0,9 kilograma. Žal se zdi, da se večini ljudem v mesecih, ki sledijo, ne uspe vrniti na telesno maso, s katero so začeli počitnice. Po raziskavah lahko tako imenovani počitniški kilogrami vplivajo na letno povečanje telesne mase tudi do 50 odstotkov.

Še posebej smo šibki pri tradicionalnih jedeh

Koliko kalorij bomo zaužili, je poleg vrste hrane odvisno predvsem od velikosti porcij, ki je po besedah ​​znanstvenikov največji izziv za večino nas, tako med prazniki, kot preostalim delom leta.

Od 20- tradicionalnih jedi v Evropi je bila povprečna velikost porcije pri 58 odstotkih analiziranih jedi in živil med prazniki, večja od povprečne porcije v ostalih dneh leta.

Dnevno potrebo lahko presežemo že z enim obrokom

Ob upoštevanju vseh kaloričnih vrednosti jedi in velikosti porcij je povsem jasno, da je dnevne potrebe po energiji zelo enostavno preseči, saj že en velik obrok zadosti dnevnim potrebam.