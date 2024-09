Pojavilo se je novo zdravilo za diabetes in debelost, ki naj bi bilo boljše od ozempica

Število ljudi s sladkorno boleznijo v svetu nenehno narašča. Po podatkih Mednarodne zveze za sladkorno bolezen (IDF) je bilo leta 2021 približno 537 milijonov odraslih s sladkorno boleznijo, do leta 2030 pa naj bi jih bilo 643 milijonov.

Debelost in prekomerna teža sta glavna dejavnika tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, po svetu pa ima prekomerno telesno težo več kot 1,9 milijarde odraslih, od tega jih je več kot 650 milijonov debelih.

V takih razmerah je pričakovati, da bodo zdravila, ki hkrati pospešujejo hujšanje in zmanjšujejo tveganje za sladkorno bolezen, povzročila veliko pozornosti.

Eden od teh je tirzepatid (imenovan Mounjaro in Zepbound, proizvajalec je Eli Lilly and Company, ameriško farmacevtsko podjetje s sedežem v Indianapolisu, Indiana, s podružnicami v 18 državah. Njeni izdelki se prodajajo v približno 125 državah.), ki po zadnjih kliničnih raziskavah bistveno zmanjša tako telesno težo kot tudi tveganje za sladkorno bolezen.

Rezultati tega preskušanja, ki je vključevalo več kot 1000 bolnikov, še niso bili objavljeni, vendar se pričakuje, da bodo predstavljeni na tednu debelosti 2024 v San Antoniu novembra.

Ameriški urad za prehrano in zdravila (FDA) je odobril tirzepatid za kronično uravnavanje telesne teže pri odraslih z indeksom telesne teže vsaj 30 ali vsaj 27, če imajo ob tem vsaj eno s telesno težo povezano pridruženo bolezen, vključno s hipertenzijo in dislipidemijo. Zdravilo je bilo že prej odobreno za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2.

Kaj je tirzepatid in kako deluje?

Tirzepatid je zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 in raziskuje kot potencialno sredstvo za uravnavanje telesne teže. Gre za nov razred zdravil, ki deluje kot dvojni agonist receptorjev za GLP-1 (glukagonu podoben peptid 1) in GIP (glukozo odvisen insulinotropni polipeptid). Ti hormoni so del inkretinskega sistema, ki uravnava izločanje inzulina po zaužitju hrane in igrajo pomembno vlogo pri presnovi glukoze.

Kako deluje tirzepatid?

Povečanje izločanja inzulina: Tirzepatid deluje tako, da spodbuja trebušno slinavko k večjemu izločanju inzulina, ko je raven sladkorja v krvi povišana. To pomaga telesu učinkoviteje zniževati raven krvnega sladkorja po obroku.

Zmanjšanje izločanja glukagona: Glukagon je hormon, ki spodbuja sproščanje glukoze iz jeter, kar lahko poveča raven sladkorja v krvi. Tirzepatid zavira izločanje glukagona, kar pomaga preprečiti nenadzorovano sproščanje glukoze v krvni obtok.

Upočasnitev praznjenja želodca: Tirzepatid upočasni gibanje hrane skozi prebavni sistem, kar vodi do daljšega občutka sitosti in nadzorovanega sproščanja glukoze v kri.

Zmanjševanje telesne teže: Uporaba tirzepatida je v kliničnih študijah pokazala pomembne učinke na izgubo teže, saj zmanjšuje apetit in vnos hrane. To je še posebej zanimivo za ljudi z diabetesom tipa 2, ki pogosto trpijo zaradi prekomerne telesne teže ali debelosti.

Tirzepatid in sladkorna bolezen

Tirzepatid se uporablja pri bolnikih z diabetesom tipa 2, ki imajo težave z uravnavanjem ravni krvnega sladkorja. Zdravilo pomaga izboljšati občutljivost telesa na inzulin in zmanjšuje postprandialno hiperglikemijo (povišano raven sladkorja po obroku), kar je ključno za obvladovanje bolezni.

Tirzepatid in uravnavanje telesne teže

Tirzepatid se trenutno preučuje tudi kot sredstvo za zmanjševanje telesne teže pri ljudeh brez sladkorne bolezni. Klinične študije so pokazale obetavne rezultate, kjer so udeleženci dosegli pomembno izgubo telesne mase, kar bi lahko pomenilo velik napredek na področju zdravljenja debelosti.

Pogoste neželene učinke tirzepatida:

- Slabost

- Driska

- Bruhanje

- Zmanjšan apetit

- Zaprtje

Tirzepatid inovativno zdravilo z dvojnim delovanjem na GLP-1 in GIP receptorje, ki pomaga pri uravnavanju krvnega sladkorja in telesne teže, kar je še posebej pomembno pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 in potencialno tudi debelosti.

Fantastični rezultati

V prej omenjeni študiji so udeleženci na tirzepatidu imeli 94-odstotno zmanjšanje tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 v primerjavi s tistimi, ki so prejemali placebo. To je eno najbolj dramatičnih zmanjšanj tveganja, ki so jih kdaj zabeležili v kontekstu uravnavanja telesne teže in zdravil za sladkorno bolezen.

Verjetnost, da se preddiabetes razvije v sladkorno bolezen, se pri ljudeh, starejših od 45 let, giblje med 9 in 14 odstotki. To pomeni, da bi lahko tirzepatid odložil ali preprečil pojav resnega presnovnega stanja pri desetinah milijonov ljudi po vsem svetu.

Zmanjšanje telesne teže

Tirzepatid se aplicira subkutano, enkrat tedensko, aplikacija zdravila pa je skoraj popolnoma neboleča.

Med triletnim spremljanjem so osebe, ki so ga prejemale, pokazale tudi znatno zmanjšanje telesne teže: izgubile so v povprečju 22,9 odstotka telesne teže v primerjavi z le 2,1-odstotnim padcem pri tistih, ki so jemali placebo.

Tirzepatid je pokazal tudi druge koristi za zdravje, vključno z znižanjem krvnega tlaka in izboljšanjem lipidnih profilov, kar dodatno zmanjšuje srčno-žilna tveganja, povezana z debelostjo in sladkorno boleznijo tipa 2.

Glede na študijo, objavljeno v Lancetu leta 2021, je tirzepatid v primerjavi s semaglutidom po 28 dneh skoraj podvojil delovanje trebušne slinavke in povečal občutljivost za inzulin.