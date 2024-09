Jemala je ozempic in skoraj umrla, zdaj toži proizvajalca

Sladkorna bolnica, 62-letna Juanita Gantt, se je ob jemanju zdravila ozempic počutila odlično, dokler se ni nekega dne doma zrušila in jo je mož našel nezavestno, piše Daily Mail.

Pregled v bolnišnici je odkril, da so deli njenega črevesja odmrli zaradi stanja, imenovanega ishemični kolitis, in zdravniki so ji morali odstraniti debelo črevo, zaradi česar mora uporabljati drenažno vrečko, po operaciji je doživela še zastoj srca.

Zdravniki predvidevajo, da bi lahko zdravilo ozempic povzročilo zoženje krvnih žil v abdomnu, s tem je bil oviran dotok krvi v debelo črevo. Posledično vanj ni prišlo dovolj kisika, to zato ni pravilno delovalo, upočasnil se je prehod hrane skozi prebavni trakt in tkiva so začela odmirati.

Prizadeta zdaj toži farmacevtskega giganta, ki zdravilo proizvaja, kajti trdi, da uporabnikov ne ozavešča o tem morebitnem stranskem učinku, ki se sicer pojavlja pri majhnem številu uporabnikov ozempica, wegovyja in podobnih zdravil za sladkorno bolezen, ki jih številni uporabljajo tudi za hujšanje.

Mislila je, da počne nekaj dobrega

Ganttova je imela vedno težave s težo, morala bi shujšati deset kilogramov. Glede na družinsko zgodovino diabetesa je njen zdravnik presodil, da je primerna kandidatka za wegovy in kasneje ozempic, ki je bil prvi odobren za zdravljenje diabetesa tipa dve. V nekaj mesecih je izgubila težo in se počutila dobro.

»Počutila sem se odlično, v vsakem dnevu sem uživala in ni se mi bilo treba obremenjevati s tekom. Nisem imela apetita. Preprosto sem čutila, da počnem nekaj dobrega,« je povedala za CBS.

A nato se je njeno zdravje nenadoma porušilo. Potem ko se je oktobra lani doma onesvestila in bila sprejeta v bolnišnico, so zdravniki odkrili, da ji je zaradi omenjenega stanja odmrl del črevesja.

Vpliva na spodnji del prebavil

Wegovy in ozempic vsebujeta isto aktivno učinkovino semaglutid, ki upočasnjuje praznjenje želodca. Osebe, ki ju jemljejo, se zato dlje počutijo site in manjša verjetnost je, da bi pojedle preveč hrane, a zdravniki opažajo, da prav tako vplivata na spodnji del prebavil.

Poročila o resnih vplivih na gastrointestinalni trakt so se pojavila kmalu, ko so bila ta zdravila pred približno tremi leti odobrena. Do zdaj so uporabniki prostovoljnemu organu ameriškega Urada za hrano in zdravila prijavili 20 primerov obstrukcije črevesja, ki se imenuje tudi ileus.

Ileus je medicinsko ime za stanje, pri katerem je motena črevesna peristaltika, to vodi do upočasnitve ali zaustavitve prehoda hrane skozi črevesje, nastanka črevesne zapore in posledičnega kopičenja črevesne vsebine na mestu zapore.

Še so neznanke

Ni pa znanstvenikom še uspelo povsem dognati, zakaj zdravilo tako vpliva na črevesje. »Eden od učinkov te učinkovine je upočasnjeno praznjenje želodca. To je dejstvo, povezano s temi zdravili, o katerem smo prepričani,« je povedal Dan Azagury, šef bariatrične kirurgije na Univerzi Stanford.

Ganttova je morala na nujno operacijo, med katero so ji odstranili debelo črevo. Po posegu je doživela še zastoj srca in morali so jo oživljati. Zdravniki so bili prepričani, da ne bo preživela, in so že poklicali hčerko ter ji to povedali.

»Srce me boli, da je hči prejela ta klic. Sploh me niso opozorili, da bi se lahko zgodilo kaj takšnega,« je pojasnila.

Zdaj toži podjetje Novo Nordisk in trdi, da so zamolčali ta stranski učinek.

Če bi vedela ...

»Vloženih je bilo ogromno sredstev v reklamno kampanjo za zdravilo, na stotine milijonov dolarjev za širjenje trga, za pridobivanje novih uporabnikov, nič pa ni bilo vloženega v ozaveščanje o tveganju za težave, ki so doletele mojo stranko. Res je, da so redke, a obstajajo,« je povedala njena odvetnica Parvin Aminolroaya.

V tožbi piše, da ozempic in wegovy nista bila dovolj testirana glede smrtonosnih posledic, vključno z obstrukcijo črevesja. Če bi bile te stranske posledice izpostavljene, Granttova trdi, da zdravila ne bi jemala.

Še druge tožbe

Ni sicer prvič, da se Novo Nordisk spopada s pravnim sporom s pacienti zaradi nepravilnega opozarjanja na resne posledice uporabe njihovega zdravila.

V začetku letošnjega leta je Daily Mail poročal o več desetih tožbah ljudi, ki so trpeli zaradi gastropareze, stanja, zaradi katerega hrana ne zapusti dovolj hitro želodca in se posledično pojavljajo napihnjenost, bolečine v zgornjem delu trebuha, slabost in bruhanje.

V vseh teh tožbah je bilo izpostavljeno, da podjetje ni pravilno opozorilo na stranske učinke.

V izjavi za CBS o zadnji in predhodnih tožbah so tiskovni predstavniki Novo Nordiska dejali:

»Znani stranski učinki in koristiti zdravil z učinkovinama semaglutid in liraglutid so napisani v oznakah proizvodov, ki jih je odobril Urad za zdravila in prehrano, tožbe zato nimajo osnove.«