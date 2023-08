Nutricionisti svetujejo: 5 živil, ki jih morate imeti vedno na zalogi

Najprej nasvet, da se izognete nenadzorovanemu kupovanju živil in prehranskih izdelkov, zaradi katerega boste osušili denarnico in napolnili vaše maščobne zaloge – ne kupujte hrane lačni. Kar se prehranjevanja tiče smo še vedno kot otroci z velikimi očmi.

Precej bolj razumno je, da kupujemo bolj kakovostna živila in da je njihovo število omejeno, torej da ne zapravljamo v nedogled. Včasih je najbolj preprosta stvar najboljša in to lahko apliciramo tudi na hrano. Ne komplicirajte.

Preprosti obroki še vedno zadovoljijo vaše potrebe, so zdravi, vas napolnijo z energijo in začnejo sproščati hormon sreče.

Revija Outside magazine, po kateri smo članek pripravili, je za mnenje o živilih, brez katerih ne bi smeli živeti, povprašala nutricionistko Georgie Fear. Katere je izbrala?

1. Ovsena kaša

Atleti in rekreativci potrebujejo veliko kompleksnih ogljikovih hidratov, ki so naše gorivo ob aktivnostih. Nepredelana polnovredna žita, kot je oves, so odličen vir takšnih hidratov in energije. Ovsena kaša vsebuje tudi veliko železa, vitamina B6 in vlaknin. Za nameček jo je enostavno skuhati, »oblečemo« jo lahko na veliko različnih načinov, tako da nikoli ne postane dolgočasna, le uporabite domišljijo.

2. Avokado

Avokado je bogat z nenasičenimi maščobnimi kislinami, takšnimi, ki jih najdemo tudi v oljčnem olju in znanstveno dokazano pomagajo nižati raven holesterola v krvi. Avokado je poln vlaknin, ima visoko vrednost kalija, pomembnega elektrolita, ki ga izgubljamo s potenjem.

3. Oreščki

Oreščki so najboljši prijatelj rekreativcev in športnikov, saj jih dobimo v mali vrečki, ki je polna hranil, ki pomagajo pohodnikom, kolesarjem, tekačem in ostalim, da pridejo do potrebne energije, ko to potrebujejo. Poznamo veliko vrst oreščkov, ki vsi po vrsti vsebujejo nenasičene maščobne kisline, dietetne vlaknine in veliko mineralov, kot so fosfor, magnezij in železo.

4. Čičerka

Ta vsestranska stročnica oskrbi rekreativce z ogljikovimi hidrati in beljakovinami, obenem pa vsebuje veliko dozo nasitnih vlaknin in je vegetarijanski vir železa.

5. Jajca

Beljakovine, beljakovine, beljakovine. Pa še okusni so. Vsebujejo tudi vitamine in minerale, vključno z vitamini A, D, E, in B12.