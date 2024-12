Nova teorija kdaj je najbolj zdravo piti vodo

Nekateri nutricionisti odsvetujejo pitje vode med obrokom, medtem ko drugi strokovnjaki poudarjajo, da znanstvenih dokazov o škodljivosti ni, in trdijo, da voda lahko celo pomaga pri prebavi.

Mnogi ljudje po obroku radi spijejo vodo ali sok, zlasti če je bila hrana slana. Nekateri pravijo, da jim to upočasni prebavo, medtem ko drugi razlike ne opazijo.

Vode ne bi smeli piti med obrokom. Ko topla hrana pride v želodec, poteka aktivna prebava. Če popijete eno ali dve kozarca vode, se lahko zmanjša koncentracija encimov in upočasni prebava. To lahko povzroči napenjanje, prebavne motnje in druge težave.

Prav tako bodite previdni s pitjem gazirane vode, saj spodbuja apetit in lahko povzroči neprijeten občutek v želodcu.

Na vprašanje, ali pitje vode med in po obroku moti prebavo, nutricionisti s klinike Mayo odgovarjajo:

»Ni razloga za skrb, da bi voda razredčila prebavne sokove ali ovirala prebavo. Pravzaprav voda med obrokom ali po njem pomaga pri prebavi. Voda in druge tekočine pomagajo razgraditi hrano, da vaše telo lažje absorbira hranilne snovi. Poleg tega voda mehča blato, kar preprečuje zaprtje.«

Kdaj je najboljše piti vodo?

Vodo je priporočljivo piti postopoma čez cel dan, vendar je pomembno paziti, kdaj jo pijete pred in po obroku. Za boljšo prebavo je najbolje spiti kozarec vode pol ure pred obrokom. Po obroku pa je priporočljivo, da se vsaj eno uro vzdržite tekočine. Če ste jedli težko prebavljivo hrano, je ta čas lahko še daljši.

Nekateri strokovnjaki priporočajo, da vode ne pijemo niti pol ure pred obrokom niti vsaj eno uro po njem. Pogosto je zmotno prepričanje, da bo obilno pitje vode povzročilo napihnjenost. Nutricionistka pojasnjuje:

»Napihnjenost je posreden znak pomanjkanja, ne presežka vode v telesu. Telo zadržuje vodo, ko je ne dobi dovolj. Izjema so ljudje z boleznimi srca in ledvic. Da bi se napihnjenost po obilnem obroku hitreje umirila, je pomembno piti vodo.«

Začnite dan z vodo

Nutricionisti svetujejo, da dan začnemo s pitjem vode. To je ključno, saj telo ponoči izgublja tekočino, ki jo je treba nadomestiti za pravilno delovanje organizma.

»Največ srčnih in možganskih kapi se zgodi zgodaj zjutraj, ko je kri najgostejša. Pitje dveh kozarcev vode zjutraj lahko zmanjša tveganje. Najprej naredite požirek, da sperete usta, nato pa postopoma spijte preostanek,« svetuje strokovnjak.

Pitje vode čez dan

Po dveh jutranjih kozarcih vode nutricionisti priporočajo, da popijete še dva kozarca sredi dneva – minuto ali dve pred kosilom – in še enega zvečer. Tako boste najbolje poskrbeli za hidracijo. Po potrebi lahko seveda pijete več vode, zlasti če se več znojite.

Vendar bodite previdni pri pitju vode med obroki, saj lahko razredčenje želodčne kisline zmanjša njeno sposobnost uničevanja bakterij. Nutricionistka opozarja:

»Če sadja in zelenjave ne operemo dovolj temeljito, bo želodčna kislina uničila večino parazitov. Toda če med obrokom pijemo vodo ali druge tekočine, se želodčna kislina razredči in bakterije lahko dosežejo črevesje, kjer se hitro razmnožujejo. To lahko povzroči drisko.«