Nova raziskava je zmedla tudi znanstvenike: Poglejte, kaj vsebuje plastenka vode

Nove raziskave so pokazale, da liter vode v plastenki vsebuje več sto tisoč kosov nanoplastike, za katere strokovnjaki verjamejo, da lahko povzročijo zdravstvene težave, kot so, na primer, prebavne motnje.

Raziskava, ki so jo vodili znanstveniki z univerze Columbia, je pokazala, da liter vode v plastenki v povprečju vsebuje približno 240.000 zaznavnih delcev nanoplastike. To so podatki študije, objavljene v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, poroča Forbes.

Nanoplastika so drobni nevidni delci, manjši od mikroplastike, njihova dolžina pa je manjša od enega mikrometra.

Nanoplastika je po velikosti primerljiva z velikostjo virusnih delcev in proteinov, zato ima najverjetneje še večjo sposobnost prehajanja skozi biološke pregrade v pljučih in črevesju.

Raziskovalci so testirali tri priljubljene znamke ustekleničene vode v ZDA (blagovne znamke niso imenovane) in v vsakem litru našli med 110.000 in 370.000 delcev; 90 odstotkov najdene plastike je bila nanoplastika, preostalih 10 odstotkov pa mikroplastika.

V plastenkah so odkrili sedem najpogostejših vrst plastike, vključno s polietilenom (PE) in polietilen tereftalatom (PET), ki se uporabljata v plastenkah za vodo, in polistirenom (PS), ki se uporablja v posodah iz stiropora, vendar je bila najpogostejša najdena plastika poliamid. (PA), vrsta najlona.

Vendar je teh sedem plastik predstavljalo le 10 odstotkov nanoplastike, najdene v vodi – raziskovalci ne vejo, katere vrste nanoplastike sestavljajo preostalih 90 odstotkov, a glede na vrsto bi jih lahko bilo v vsakem litru na desetine milijonov.

PET in PE naj bi se nahajala v materialih za pakiranje steklenic in se sproščala med skladiščenjem in transportom, medtem ko je ostalih pet plastik vnesenih pred ali med proizvodnjo vode, pravi študija.

»Ni nepričakovana taka vsebnost delcev,« je v izjavi dejal glavni avtor študije na univerzi Columbia Naixin Qian.

Američani vsako leto kupijo 50 milijard plastenk vode, kažejo podatki neprofitne organizacije Earth Day. Prejšnje raziskave so preučevale, koliko plastičnih delcev je v ustekleničeni vodi, vključno s študijo iz leta 2018, ki je odkrila povprečno 325 delcev mikroplastike na liter – nanoplastika ni bila vključena.

Druge študije so preučevale količino plastike v ustekleničeni vodi, vendar njihove ocene niso vključevale plastike, manjše od enega mikrometra, kar pomeni, da nanoplastika ni bila del študije.

Ljudje, ki spijejo dva litra vode iz plastenke na dan, zaužijejo približno kvadrilijon nanoplastike na leto, kaže študija iz leta 2023, objavljena v reviji Environmental Science and Technology.

Ker je nanoplastika tako majhna, lahko prehaja skozi telo in vstopi v krvni obtok, pljuča, srce in možgane. Čeprav je o nanoplastiki malo znanega, znanstveniki menijo, da bi lahko bila nevarnejša od mikroplastike, ker je bolj reaktivna, bolj prodorna in lahko prodre v več mest v telesu.

Nanoplastika lahko povzroči vnetno reakcijo v črevesju, pa tudi oksidativni stres – neravnovesje v celicah in tkivih. Po podatkih raziskave iz leta 2021 lahko povzroči tudi presnovne motnje. Polistirenska nanoplastika lahko povzroči povečano umrljivost, motnje rasti, reproduktivne nepravilnosti in težave s prebavili.