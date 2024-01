Slovenski turizem v 2023 v polnosti okreval po pandemiji COVID-19

Leto 2023 lahko v slovenskem turizmu ocenimo kot uspešno, sta se na novinarski konferenci v Ljubljani strinjala Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport, in mag. Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije.

Kljub globalnim izzivom, kot so neugodna gospodarska situacija, visoki transportni stroški in omejitve potovanj, ter avgustovskim hudim poplavam v Sloveniji, je turizem pri nas okreval hitreje od evropskega in globalnega povprečja.

Število turističnih prihodov in prenočitev je tako ponovno doseglo ravni izpred pandemije COVID-19.

V Sloveniji smo po podatkih Statističnega urada RS lani našteli skoraj 6,2 milijona prihodov turistov. Ustvarili so nekaj več kot 16,1 milijona prenočitev, kar je največ doslej.

Glede na leto 2022 se je število prihodov povečalo za 5,5 odstotka, število prenočitev pa za 3,5 odstotka. V primerjavi s predkoronskim letom 2019 pa je bilo prihodov turistov za 0,6 odstotka manj, medtem ko se je število njihovih prenočitev povečalo za 2,2 odstotka.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je dejal: »Na te rezultate moramo biti ponosni, saj jih je turistična panoga ustvarila kljub avgustovskim katastrofalnim poplavam na višku glavne poletne sezone. Pomembno je tudi, da se krepi tudi vrednost izvoza potovanj. V obdobju od januarja do novembra 2023 je po podatkih Banke Slovenije namreč znašala 3,08 milijarde evrov, kar je za 10 % več kot v istem obdobju lani.

Ti rezultati tudi dokazujejo, da je slovenski turizem odporen. S tem pa tudi dokazujemo, da znamo in zmoremo kljubovati tudi največjim izzivom.

Pri tem je zelo pomembno medsebojno razumevanje in sodelovanje tako države na eni strani, kot na drugi strani občin, vseh turističnih podjetij in organizacij ter njihovih zaposlenih, kot tudi vseh prostovoljcev, ki s svojim delom na lokalni ravni ustvarjajo višjo kakovost in prepoznavnost slovenskih turističnih destinacij.

Verjamem, da smo na dobri poti k uresničitvi vizije slovenskega turizma 'zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse'«.

Minister Han je ob tem poudaril, da ministrstvo skladno s strategijo slovenskega turizma do 2028 na državnem nivoju sledi cilju povečanja kakovosti turističnih storitev in dvigu dodane vrednosti.

»Od tega bodo imeli več ne samo turistična podjetja, ampak tudi njihovi zaposleni in nenazadnje tudi lokalno prebivalstvo. V prihodnje moramo zato nadaljevati še z dvigovanjem kakovosti turističnih produktov.

Pri tem bo pomembno tudi okrepljeno upravljanje in povezovanje na regionalni – destinacijski ravni, saj želimo turizem čimbolj enakomerno razvijati po vsej državi in to čez vse leto. Vse to pa je skladno z načelom strategije »Nekaj več in veliko bolje« - torej zmerno povečanje kapacitet, vendar predvsem zagotavljanje večje kakovosti in s tem dodane vrednosti za vse,« je bil jasen Han.

Dubravka Kalin, generalna direktorica. Direktorat za turizem; Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport in mag. Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije. FOTO: Siniša Kanižaj/STO

Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), mag. Maja Pak Olaj, se je strinjala, da smo z letom 2023 v slovenskem turizmu lahko zadovoljni: »Kljub številnim izzivom smo okrevali hitreje kot Evropa in svet.

Dosegli smo praktično polno okrevanje po pandemiji, kar kaže na močno pozicijo Slovenije kot ene najbolj zaželenih turističnih destinacij. V leto 2024 smo na STO vstopili z ambicioznim načrtom številnih promocijskih in komunikacijskih aktivnosti, ki jih izvajamo na tujih in na domačem trgu in ki so v letih 2024 in 2025 osredotočene zlasti na tematiko umetnosti in kulture.

Naš cilj je predstavljati Slovenijo kot trajnostno, sodobno in ustvarjalno destinacijo, ki jo zaznamujejo vrhunski ustvarjalci in umetniška produkcija, festivali in prireditve ter ohranjena kulturna dediščina.

Prav tako nadaljujemo s prebojnimi razvojnimi projekti, kot sta vzpostavitev Nacionalnega informacijskega središča ter nadgradnja in digitalizacija Zelene sheme slovenskega turizma. Naše delo je usmerjeno v en sam osrednji cilj – prispevati k nadaljnji kakovostni rasti in višji dodani vrednosti slovenskega turizma.«

V primerjavi z letom 2019, letom pred pandemijo, so se prihodi domačih turistov v 2023 povečali za 0,4 odstotka, medtem ko je bilo prihodov tujih turistov za 0,9 odstotka manj.

Po najnovejših podatkih Svetovne turistične organizacije so mednarodni prihodi na svetovni ravni leta 2023 zaostajali za letom 2019 še za 12 odstotkov, v Evropi pa za šest odstotkov. Slovenija je torej okrevala hitreje od evropskega in svetovnega povprečja.