Ne prezrite: Jesenski napotki za varno obiskovanje gora

Narava nas je obdarila s čudovitim poznim poletjem in dnevi so kot nalašč za prijetno planinsko pohajkovanje, dolge sprehode, raziskovanje in iskanje miru.

Marsikdo izmed nas ta čas izkoristi še za zadnje resne vzpone na vrhove, seveda ob dobršni meri izkušenj in znanja. Vsekakor je pri načrtovanju planinskega izleta treba upoštevati, da so jesenski dnevni krajši, oktobrski dan je za kar 4,5 ure krajši od julijskega, in da so planinske koče v visokogorju zaprte, nižje pa odprte po zimskem režimu.

V našem planinskem nahrbtniku naj bo vedno vsa potrebna oprema, ki jo prilagodimo glede na zahtevnost izleta.

Naj ne bo odveč dodaten kos toplejšega oblačila, saj se sonce rado skrije za oblake in hitro postane hladno. Če piha veter, je občutek mraza še večji.

V tem času so sploh v nižjih predelih planinske poti skrite pod odejo jesenskega listja. Korak naj bo počasen in zanesljiv. Pod listjem se namreč skrivajo mokre korenine in kamni, ki se ob obremenitvi prevrnejo, in lahko staknemo neprijetno poškodbo noge. Svetujemo uporabo planinskih palic za boljše ravnotežje in tipanje terena pred seboj.

Držite se markiranih planinskih poti. Traso načrtujte s pomočjo planinskih zemljevidov novejše izdaje, saj se narava v gorskem svetu burno spreminja in pot, ki je nekoč obstajala, lahko poteka drugje ali pa je ni več. Stanje planinskih poti lahko vedno preverite na spletni strani PZS (https://stanje-poti.pzs.si/).

Med izletom pa vam je lahko v pomoč aplikacija maPZS z vrisanimi planinskimi potmi, ki jih redno preverjajo in posodabljajo.

maPZS – aplikacija za raziskovanje in vodenje po poteh v naravi in mestih

Turo prilagajamo svojim fizičnim sposobnostim in vremenskim razmeram. Še posebno bodimo pozorni ob vrnitvi v dolino, saj se takrat zgodi največ nesreč. Visokogorje v tem času zahteva predvsem veliko izkušenj. Naj vas ne zaslepi želja po lovu za instafotografijami.