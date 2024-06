Na Ptuju že 6. košarkarsko igrišče zlatega slovenskega reprezentanta Gorana Dragića

Veliki košarkarski spektakel I feel Slovenia Night of a Dragon bo potekal v ljubljanskih Stožicah in v družbi številnih zvezdnikov iz vsega sveta.

Dobrodelna fundacija Goran Dragić je posebno poletje pričela z otvoritvijo prenovljenega košarkarskega igrišča na Ptuju pri Mestnem stadionu Ptuj, pri čemer je sodelovala tudi Občina Ptuj. To je že šesto pametno košarkarsko igrišče #podamDaIgram, ki jih obnavlja Dragićeva dobrodelna fundacija. Lani je obnovljeno igrišče dobila Murska Sobota, pred tem pa še Novo mesto, Laško, Maribor in Ljubljana.

Fundacija Gorana Dragića vsako leto s pomočjo sponzorjev in partnerjev obnovi zunanje košarkarsko igrišče. Pri tem ne gre samo za klasične igralne površine, ampak tudi koše prilagojene najmlajšim in dodatne talne označbe, ki pripomorejo k atraktivni igri. Igrišča so nadgrajena tudi v aplikaciji, kjer vas čaka kup 'Gogijevih' nasvetov in vaj. Akcija #PodamDaIgram je po Ljubljani, Mariboru, Laškem, Murski Soboti in Novem Mestu tokrat zaživela ob Mestnem stadionu na Ptuju.

»Gre za pomembno pridobitev za Mestno občino Ptuj,« je povedala županja, Nuška Gajšek. »Želimo si, da igrišče pritegne čim več mladih in otroke spodbudi k športnemu udejstvovanju.«

»Veseli me, da imam to možnost, da s Fundacijo poskrbimo, da igrišča znova zaživijo,« je na otvoritvi poudaril Dragić. Želja je, da bodo takšna igrišča v prihodnje tudi v regijah, v katerih Fundacija Goran Dragić še ni bila aktivna. V prihodnjem letu se prenovi igrišč obetata v občinah Nova Gorica in Ilirska Bistrica.

Na otvoritvi je številne mlade ljubitelje košarke pozdravil tudi slovenski zlati reprezentant Dragić in na veliko veselje vseh podelil številne avtograme, nekateri pa so se z Goranom lahko preizkusili tudi v metu na koš.

FOTO: Stanko Kozel (MO Ptuj)

Glavni namen dobrodelne akcije obnove košarkarskih igrišč je otrokom omogočiti kakovostno igro na prostem v družbi prijateljev in uživanje v prostem času. Na otvoritvi je potekal tudi košarkarski turnir trojk, nogometni turnir za ptujske osnovnošolce in različne animacije za otroke.

Otvoritev so soustvarjali mladi – slovensko himno so izvedli učenci Glasbene šole Karol Pahor, za plesni vložek poskrbeli zmagovalci EP v Avstriji, plesalci plesnega kluba Samba, igrišče pa kot prvi preizkusili finalisti košarkarskega turnirja 3x3. Bolj mirno roko so v finalu, med katerim jih je spodbujal tudi Goran, imeli mladi košarkarji KK Ptuj, 'Gogi' pa je pokal za zmagovalce turnirja v sklopu otvoritve podelil tudi nogometašem OŠ Ljudski vrt.

»Moj najljubši spomin na zunanja košarkarska igrišča je borba za igrišče samo, kjer si se res boril, da nisi izgubil, ker je to pomenilo, da si čakal, da znova prideš na vrsto, da lahko igraš.

Pa seveda klasično otroštvo izpred petindvajsetih let s sendvičem in sokom v senci dreves,« se je košarkar, čigar ime je vtisnjeno na igrišče, spomnil svojih košarkarskih vragolij na betonskih igriščih.