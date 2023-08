Kolesarji imamo novi rajski klanec

Rekreativni kolesarji, vsaj večina, svojo kakovost merijo z zmogljivostjo na klancih. Kar pomeni; če nisi klančar, si slab kolesar. Nekako razumljivo za vse kolesarske začetnike.

Ampak ne bomo o klančarjih, temveč o klancu. Novemu staremu klancu na Gorenjskem, na Krvavcu najbolj točno povedano. Kaj je tu novega, boste vprašali predvsem cestni kolesarji, ljubkovalno imenovani specialkarji? Novega je to, da so asfaltirali cesto od planine Jezerca do Rozke, oziroma zgornje postaje krvavške gondole.

Še pred tem pa so lani ali predlani, asfaltirali cestico od Rozke, oziroma zgornje postaje krvavške gondole do plaže. In tako imamo zdaj specialkarji kar 15-kilometrski klanec, ki ga lahko vikamo. Odličen vzpon, ki bo zagotovo postal stalnica na planu treninga vsakega resnega specialkarja.

Iz vasice Grad pri Cerkljah in do plaže boste premagali slabih 1200 višinskih metrov. Ko boste počivali na plaži boste na višini 1590 metrov nad morjem. Opomin: najboljši masunek imajo pa nekoliko nižje, v Sončku.

Za asfaltiranje so se po besedah Marka Kuharja, predsednika Pašne skupnosti Jezerca, odločili lastniki zemljišč in počitniških objektov. »Želeli smo boljšo cesto. Na makadamu je hitro luknja pri luknji; vemo, kaj to pomeni za avtomobile. Kar nekaj nas je takih, ki imamo službo na Krvavcu, zato se redno vozimo po tej cesti, ki je nismo nič spreminjali ali širili,« je za Gorenjski glas povedal Kuhar.

Torej, asfalt niso položili zaradi nas specialkarjev, ampak tistih, ki so na tej cesti vsakodnevno. Nekateri pa se niso strinjali, da bi bila ta cesta sploh kdaj oblečena v asfalt.

Zapornica na Jezercih, naprej je 2 km novega asfalta. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Občina Cerklje se je odzvala na položitev asfalta od Jezerc do zgornje postaje kabinske žičnice, na uporabo zemljišč za parkirni prostor in nekatere druge domnevno nelegalne okoljske posege na Krvavcu. Odbor za varstvo okolja in gospodarske javne službe v povezavi s tem občinskemu svetu predlaga sprejem več sklepov, poročajo v Gorenjskem glasu.

»Velika skrb Občine Cerklje na Gorenjskem je zaščita vodnih virov na Krvavcu, saj gre za vir pitne vode prebivalcem širšega območja občin Kranj, Cerklje, Šenčur, Komenda in Vodice,« je cerkljanska občina poudarila v dopisu, s katerim je v začetku junija inšpekcijske službe obvestila o gradbenih posegih in gradnjah na območju Krvavca ter jih prosila za preveritev legalnosti oziroma ukrepanje.

Povod so bila pripravljalna dela za položitev asfalta na odseku od Jezerc do postaje kabinske žičnice, na katera je občina nekaj dni kasneje poleg omenjenih opozorila še nekatere druge institucije, o dogajanju pa obvestila tudi kabinet predsednika vlade.

Na Inšpektoratu za naravne vire in prostor smo izvedeli, da pristojna inšpekcija ni ugotovila ogroženosti vodnih virov zaradi asfaltiranja. Gradbena inšpekcija je obravnavo polaganja asfalta odstopila kmetijskemu inšpektoratu, ki po informacijah službe za odnose z javnostmi prav tako ni zaznal nepravilnosti.

Minuli teden je bila v Cerkljah na temo okoljskih posegov sklicana seja občinskega odbora za varstvo okolja in gospodarske javne službe, na kateri je Robert Zadnik iz Medobčinske inšpekcije povedal, da je območje asfaltiranja v tretjem varstvenem pasu, za katerega občinski odlok o varstvu virov pitne vode določa blažji režim. »Gre za preplastitev obstoječe ceste, se pravi za vzdrževanje in izboljšavo, ki ni prepovedana,« je pojasnil.

Asfaltirana je tudi cesta proti Kriški planini. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

»Položitev asfalta predstavlja nevarnost, da se bo spustil promet na Krvavec. Tudi sam asfalt ekološko ni sprejemljiv za to območje,« je na seji opozoril župan Franc Čebulj, kritičen do odzivanja inšpekcijskih služb. »Pomembno je, da ne vzdržujemo stanja Divjega zahoda, ampak s tem prostorom preudarno ravnamo,« se je prizadevanjem občine pridružil predsednik odbora Miran Sirc.

Članom občinskega sveta, ki se bodo to sredo sestali na redni seji, odbor predlaga, naj sprejmejo sklep, da se na vlado in ministrstvo za naravne vire in prostor naslovi urgenca za sprejem uredbe o naravovarstvenem območju občine Cerklje, ki naj vsebuje tudi konkretiziran nabor sanacijskih ukrepov na posameznih mikrolokacijah, poleg tega pa naj občinska uprava na vlado ter ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naslovi urgenco za sprejem in dopolnitev uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, da bo omogočena vzpostavitev enotne aglomeracije Krvavec z namenom zaščite vodnih virov oziroma vodovarstvenega območja.

Predlaga tudi poziv, da se občini omogoči pridobitev sredstev za gradnjo kanalizacije iz dogovora za razvoj regij ter da se pristopi k pripravi krajinske zasnove in celovitega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Krvavca, v katerem bo obravnavano obstoječe in bodoče stanje, vključno s sanacijskim načrtom.

Specialkarski raj. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Za cesto Grad–Ambrož pod Krvavcem–Jezerca–Krvavec naj se določi ustrezen prometni režim, s pristojnimi inšpekcijskimi službami vzdržuje stalno korespondenco, pobudo za sodelovanje pri odpravi domnevno nelegalnih okoljskih posegov pa naslovi tudi na Inšpekcijski svet, je med drugim še predlagano v sklepih, ki jih občinski odbor pošilja v obravnavo in potrditev občinskemu svetu.

Asfaltirana cesta med Rozko in plažo. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Zadnji asfaltirani metri do plaže. FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Kolesarji, ki poznamo župana Franca Čebulja, bi lahko na njegov ugovor ugovarjali z njegovimi obljubami, ki nam jih je dajal vse od prvega Vzpona za Kralja in Kraljico Krvavca. Letos je bil že 18. po vrsti. Ampak, ne bomo, ker smo politično vzdržni.

Kakorkoli, ta cesta bo zdaj zelo oblegana s strani kolesarjev in tudi avtomobilov vseh registracij, ne samo ljubljanskih. Cena parkirišča na Jezercih je 5 evrov na dan, če pa hočete po novem asfaltu do Rozke pa vas bo stalo 10 evrov. Če pridete s kolesom iz Grada pri Cerkljah pa vas čaka, ne pozabite, 15 kilometrov lepe asfaltirane ceste do krvavške plaže. Vabljeni v imenu vseh ljubiteljev specialkanja na Gorenjskem. Ne bo vam žal, razen, če boste svoj rezultat primerjali z rezultati na Stravi.