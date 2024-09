Koča na Žavcarjevem vrhu in Češka koča najboljši na letošnjem izboru

V okviru 10. sezone akcije Naj planinska koča Planinske zveze Slovenije in medija Siol.net, ki je potekala od 29. maja do 11. septembra, so za naj planinsko kočo 2024 izglasovali Kočo na Žavcarjevem vrhu Planinskega društva Maribor Matica, za naj visokogorsko kočo 2024 pa Češko kočo na Spodnjih Ravneh Planinskega društva Jezersko.

Letos je v akciji sodelovalo 147 planinskih koč, od tega 27 visokogorskih in 120 planinskih koč na nižje ležečih predelih. Sodelujoči so za favorite glasovali na podlagi urejenosti, gostoljubja in ponudbe. Za najljubše planinske koče je po podatkih Planinske zveze Slovenije glasovalo več kot 4700 uporabnikov.

V kategoriji za naj planinsko kočo so se med prvih pet poleg zmagovalne koče uvrstili še Dom na Kofcah Planinskega društva Tržič, Dom planincev v Logarski dolini Planinskega društva Celje Matica ter Koča na Ljubelju in Lavričeva koča na Gradišču Planinskega društva Šentvid pri Stični.

Med visokogorskimi planinskimi kočami pa so zmagovalki sledili še Cojzova koča na Kokrskem sedlu in Kamniška koča na Kamniškem sedlu Planinskega društva Kamnik, Koča na Kriški gori Planinskega društva Križe in Pogačnikov dom na Kriških podih Planinskega društva Radovljica.

Češka koča na Spodnjih Ravneh je najstarejša planinska koča v Sloveniji. Prihodnje leto bodo obeležili njenih 125 let. Oskrbnica Češke koče Karmen Klaura je dejala, da je prav to njen čar, saj se trudijo ohraniti njeno prvotno domačo podobo.

Prav tako že 70 let delovanja praznuje Koča na Žavcarjevem vrhu. Je prva planinska koča v vzhodnem delu Slovenije, ki je osvojila naziv naj planinske koče.

Načelnik gospodarskega odseka Planinskega društva Maribor Matica meni, da planinstva brez markacistov in planinskih koč ni, zato je pomembno, da koče, ki ne prinašajo nujno zaslužka, ohranjajo pri življenju. Dodal je, da so z društvom obnovili pohištvo in teraso pred kočo, najemnika koče Saša Popelar in Bobby Markoja pa skrbita za vzdušje in estetski izgled koče.

Akcija Naj planinska koča spodbuja planinarjenje in aktivno preživljanje prostega časa v naravi in javnost ozavešča o odgovornem in varnem obiskovanju gora. Letošnjo sezono je zaznamovala tudi podpora planinskim kočam, ki so jih lanskega avgusta na območju Koroške in Zgornje Savinjske doline prizadele poplave.