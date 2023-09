Ko nizek pritisk povzroči izgubo zavesti

Krvni tlak se lahko spreminja tudi glede na temperaturo zraka. Visoke temperature težko prenašajo kronični bolniki, pa tudi popolnoma zdravi ljudje z nekoliko nižjim krvnim tlakom.

Nizek krvni tlak, na primer 90/60 mmHg, lahko povzroči utrujenost, vrtoglavico, rahlo omedlevico (zlasti pri vstajanju), občutek močnega razbijanja srca.

V najhujših primerih je možno, da oseba omedli. Da bi se izognili tem nevšečnostim, zdravniki priporočajo zadostne količine vode, brez izpuščanja obrokov. Slane juhe in voda z dodano soljo, ljudski recepti so že preizkušeni.

Kako lahko pride do izgube zavesti?

Normalne vrednosti krvnega tlaka so med 120/80 mmHg ali nekoliko nižje. Hipotenzijo (nizek pritisk) predstavljajo vrednosti pod 90/60 mmHg, predhipertenzijo določimo pri tlaku 120/80 do 139/89 mmHg, hipertenzijo prve stopnje 140/90 do 159/99 mmHg in druge stopnje 160/100 mmHg ali več.

Le pet stopinj višja temperatura zraka na telo deluje stresno, ugotavljajo strokovnjaki. Tudi ljudem z visokim krvnim tlakom ob tropskih temperaturah tlak pade, tistim z naravno nižjim krvnim tlakom pa se vrednosti še znižajo. Pri visokih poletnih temperaturah se krvne žile močno razširijo in vse skupaj lahko povzroči kolaps in izgubo zavesti.

Nizek pritisk, varuh zdravja srca in ožilja

Strokovnjaki na splošno trdijo, da so nižje vrednosti krvnega tlaka dober varuh našega srca in ožilja. Vrednosti krvnega tlaka se spreminjajo čez dan, odvisno od starosti osebe, splošnega zdravstvenega stanja. Vrednosti 90/60 mmHg so lahko na primer za zdravega in mladega človeka v mejah normale, pri starejših pa so enake vrednosti včasih znak oslabelosti organizma.

Dejavniki, ki lahko vplivajo na vrednosti krvnega tlaka, so sistolični volumen - količina krvi, ki jo srce prečrpa z vsakim krčenjem, žilni tonus. Spremembe enega ali več teh dejavnikov so lahko vzrok za nizek krvni tlak. Bolniki s srčnim popuščanjem in nizkim sistoličnim volumnom imajo lahko nižji krvni tlak, aritmije lahko povzročijo tudi padec krvnega tlaka.

Slana juha je zdravilo za padec pritiska

Vrednosti krvnega tlaka so odvisne tudi od telesne aktivnosti in visokih temperatur zraka. V primeru, da je hipotenzija povezana z omotico ali omedlevico, je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom. Če nizek krvni tlak spremljajo blažji simptomi, je pomemben počitek, pitje zadostnih količin vode, dobra rešitev je slana juha. Nasvet je, če je možno dvigniti noge, naj bodo prostori, v katerih se zadržujemo, rahlo ohlajeni, ne pa ledeni.

Kava v zmernih količinah

Do neke mere lahko uravnavamo pritisk in se hkrati hladimo, če zmočimo sklepe na rokah in nogah, sence. Na ta način se aktivirajo živčni refleksi, ki lahko rahlo zvišajo vrednosti krvnega tlaka. Strokovnjaki priporočajo, da nosimo oblačila iz naravnih materialov.

Nasvet je, da se izogibate alkoholnim pijačam, majhne količine kave so koristne. Kava je močan diuretik (pospešuje izločanje tekočine), strokovnjaki poudarjajo, da kava najprej dvigne, nato pa zniža krvni tlak. Dve do tri skodelice so povsem dovolj. Nasvet je, da po kavi popijete kozarec vode.

Tlak pade tudi po mirovanju

Izogibati se moramo daljšemu stanju na mestu, saj se takrat kri počasneje vrača v srce in lahko pade pritisk. Priporočljivo je tudi, da ljudje z nizkim krvnim tlakom počasi vstanejo iz ležečega ali sedečega položaja. Hoja je odlična terapija, vendar nujno zvečer.

Padec pritiska je mogoče nekoliko uravnati z nekoliko bolj slanimi obroki, nasvet pa je, da z vnosom kuhinjske soli ne pretiravamo. Živila, bogata z ogljikovimi hidrati, kot so krompir, riž, testenine in kruh, lahko povzročijo močan padec krvnega tlaka, pravijo strokovnjaki.