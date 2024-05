Klopov je vedno več, mesto ugriza je treba spremljati še naslednji mesec

Vsakič, ko se vrnemo iz narave opraviti samopregledovanje telesa. Klopi imajo najraje topla in skrita mesta, gube na vratu, pazduhe, lase, kolena in komolce.

Pomembno je, da mesto ugriza spremljamo v naslednjem mesecu, saj ni nujno, da se prvi simptomi pojavijo takoj. Rdečina, ki se običajno pojavi prva, se lahko pojavi tudi en mesec kasneje.

Svetovala je svetla oblačila, višjo obutev, dolge nogavice, da imajo čim manj prostora za stik s telesom.

Zdravniki opozarjajo, da tudi če se rdečina ne pojavi, obstaja možnost povišane temperature, slabega počutja, bolečin v sklepih ali kakšne nevrološke težave.

Kako je najbolje odstraniti klopa?

Na NIJZ smo preverili, kakšna so najnovejša navodila, kako odstraniti klopa, da povzročimo čim manj škode. Če je še nedolgo tega veljajo, da ga je najlaže izvleči tako, da ga primete s pinceto in najprej zavrtite, potem pa izvlečete, je zdaj navodilo drugačno. Previdno ga primite s pinceto čim bližje koži, čvrsto primite in počasi povlecite. Ko je klop zunaj, kožo umijte z milom in toplo vodo.

Klopa pred ruvanjem ne mažemo. Ne z olji ne s kremami, z ničimer. Tudi vrtimo ga ne iz istega razloga, saj klop pri mazanju in vrtenju v kožo izloči, kar ima v sebi. To je težava, saj nas tako okužijo z boleznijo, ki jo imajo. Bolje je, da kakšen del klopa ostane v koži, kot pa da klop v kožo izloči škodljive snovi. Dele klopa, ki ostanejo v koži, bo telo samo izločilo, če nam jih ne uspe izvleči niti naknadno.